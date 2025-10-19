Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Франция увеличила поставки вина в Россию до максимума за год
2025-10-19T08:16+0300
2025-10-19T08:16+0300
экономика
россия
франция
латвия
испания
ес
евростат
торговля
вино
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/13/863676766_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_4048f438b89373d508c166aa4ffa916c.jpg
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Франция в августе нарастила экспорт вина в Россию до максимальных за почти год 1,2 миллиона евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. Россия в конце лета увеличила импорт французского вина на треть, до 1,2 миллиона евро. Последний раз больше было в сентябре прошлого года - тогда закупки составили 1,6 миллиона евро. Кроме того, российские компании стали покупать больше вина у Латвии - на 18%, до 11,7 миллиона евро, а также у Испании - на 9%, до 1,3 миллиона. В то же время основным поставщиком вина на российский рынок среди стран Евросоюза была Италия, хотя ее поставки сократились в последний летний месяц сразу на четверть, составив 16 миллионов евро. Также снижение показали Польша - на 17%, до 6,6 миллиона евро, Португалия - на четверть, до 3 миллионов евро и Германия - почти вдвое, до 1,5 миллиона. Всего же российский импорт вина из Евросоюза в августе составил 43,2 миллиона евро, что на 13,5% меньше июльских поставок.
https://1prime.ru/20251007/vino-863247430.html
08:16 19.10.2025
 
Франция увеличила поставки вина в Россию до максимума за год

Франция в августе нарастила экспорт вина в Россию до максимальных за год 1,2 млн евро

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкБутылки с вином
Бутылки с вином. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Франция в августе нарастила экспорт вина в Россию до максимальных за почти год 1,2 миллиона евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.
Россия в конце лета увеличила импорт французского вина на треть, до 1,2 миллиона евро. Последний раз больше было в сентябре прошлого года - тогда закупки составили 1,6 миллиона евро.
Кроме того, российские компании стали покупать больше вина у Латвии - на 18%, до 11,7 миллиона евро, а также у Испании - на 9%, до 1,3 миллиона.
В то же время основным поставщиком вина на российский рынок среди стран Евросоюза была Италия, хотя ее поставки сократились в последний летний месяц сразу на четверть, составив 16 миллионов евро. Также снижение показали Польша - на 17%, до 6,6 миллиона евро, Португалия - на четверть, до 3 миллионов евро и Германия - почти вдвое, до 1,5 миллиона.
Всего же российский импорт вина из Евросоюза в августе составил 43,2 миллиона евро, что на 13,5% меньше июльских поставок.
Бутылки с вином - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2025
Производство вина во Франции рухнет до минимума с 1995 года
7 октября, 15:19
 
