Франция увеличила поставки вина в Россию до максимума за год
Франция в августе нарастила экспорт вина в Россию до максимальных за почти год 1,2 миллиона евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. | 19.10.2025, ПРАЙМ
экономика
россия
франция
латвия
испания
ес
евростат
торговля
вино
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Франция в августе нарастила экспорт вина в Россию до максимальных за почти год 1,2 миллиона евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. Россия в конце лета увеличила импорт французского вина на треть, до 1,2 миллиона евро. Последний раз больше было в сентябре прошлого года - тогда закупки составили 1,6 миллиона евро. Кроме того, российские компании стали покупать больше вина у Латвии - на 18%, до 11,7 миллиона евро, а также у Испании - на 9%, до 1,3 миллиона. В то же время основным поставщиком вина на российский рынок среди стран Евросоюза была Италия, хотя ее поставки сократились в последний летний месяц сразу на четверть, составив 16 миллионов евро. Также снижение показали Польша - на 17%, до 6,6 миллиона евро, Португалия - на четверть, до 3 миллионов евро и Германия - почти вдвое, до 1,5 миллиона. Всего же российский импорт вина из Евросоюза в августе составил 43,2 миллиона евро, что на 13,5% меньше июльских поставок.
