Министр обороны Швеции призвал Запад перейти в режим войны

2025-10-19T11:20+0300

2025-10-19T11:20+0300

2025-10-19T11:22+0300

вооружения

мировая экономика

общество

финляндия

швеция

балтийское море

владимир путин

нато

валдай

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/84138/32/841383236_0:0:2327:1309_1920x0_80_0_0_0063a7c78d2ba887daa2993fdc16cfde.jpg

МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Министр обороны Швеции Пол Йонсон хочет, чтобы Запад, который итак давно взял курс на милитаризацию, якобы ради мира перешел в "режим войны" как морально, так и в военном отношении. "Чтобы сохранить этот мир, мы (Запад – ред.) должны быть готовы к вероятности войны как морально, так и в военном отношении. Необходимо изменение в менталитете: мы должны перейти в режим войны для решительного сдерживания, обороны и защиты мира", - сказал министр в интервью немецкой медиагруппе RND, в очередной раз бездоказательно обвинив Россию в якобы попытках диверсий на подводной инфраструктуре Балтийского моря. Как заявил ранее президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", невозможно поверить, что Россия собирается нападать на НАТО, это чушь, в которой пытаются убедить европейцев. Комментируя ситуацию с беспилотниками в воздушном пространстве Польши, Йонсон призвал к "новым военным шагам" для "сдерживания" России. Йонсон пригрозил, что страны НАТО могут "нанести удар" по вторгшимся в их воздушное или морское пространство истребителям или кораблям. Как утверждает шведский глава минобороны, мира на Украине можно достичь, если наращивать военную помощь Киеву, при этом ужесточая санкции против России и используя ее активы, заморозку которых в РФ назвали воровством, для раскачивания военно-промышленного комплекса Украины. Инциденты с повреждением кабелей в Балтийском море произошли в ноябре и декабре 2024 года. В ноябре оборвались телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Тогда власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз Yi Peng 3. В декабре повредился электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ним еще четыре кабеля связи, соединяющие Финляндию с Эстонией и Германией. Правоохранители подозревают, что танкер Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредил кабели в Финском заливе, при этом таможня Финляндии бездоказательно утверждала, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов. Посол России в Финляндии Павел Кузнецов заявлял РИА Новости, что финские власти не опровергли сообщения СМИ о том, что следствие не нашло следов причастности России к инциденту с кабелем EstLink 2. По его словам, версия о "российском следе" инспирирована как повод для наращивания присутствия НАТО в Балтийском море. В марте 2024 года президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

финляндия

швеция

балтийское море

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

мировая экономика, общество , финляндия, швеция, балтийское море, владимир путин, нато, валдай, в мире, запад