Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Министр обороны Швеции призвал Запад перейти в режим войны - 19.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20251019/voyna-863682766.html
Министр обороны Швеции призвал Запад перейти в режим войны
Министр обороны Швеции призвал Запад перейти в режим войны - 19.10.2025, ПРАЙМ
Министр обороны Швеции призвал Запад перейти в режим войны
Министр обороны Швеции Пол Йонсон хочет, чтобы Запад, который итак давно взял курс на милитаризацию, якобы ради мира перешел в "режим войны" как морально, так и | 19.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-19T11:20+0300
2025-10-19T11:22+0300
вооружения
мировая экономика
общество
финляндия
швеция
балтийское море
владимир путин
нато
валдай
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/32/841383236_0:0:2327:1309_1920x0_80_0_0_0063a7c78d2ba887daa2993fdc16cfde.jpg
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Министр обороны Швеции Пол Йонсон хочет, чтобы Запад, который итак давно взял курс на милитаризацию, якобы ради мира перешел в "режим войны" как морально, так и в военном отношении. "Чтобы сохранить этот мир, мы (Запад – ред.) должны быть готовы к вероятности войны как морально, так и в военном отношении. Необходимо изменение в менталитете: мы должны перейти в режим войны для решительного сдерживания, обороны и защиты мира", - сказал министр в интервью немецкой медиагруппе RND, в очередной раз бездоказательно обвинив Россию в якобы попытках диверсий на подводной инфраструктуре Балтийского моря. Как заявил ранее президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", невозможно поверить, что Россия собирается нападать на НАТО, это чушь, в которой пытаются убедить европейцев. Комментируя ситуацию с беспилотниками в воздушном пространстве Польши, Йонсон призвал к "новым военным шагам" для "сдерживания" России. Йонсон пригрозил, что страны НАТО могут "нанести удар" по вторгшимся в их воздушное или морское пространство истребителям или кораблям. Как утверждает шведский глава минобороны, мира на Украине можно достичь, если наращивать военную помощь Киеву, при этом ужесточая санкции против России и используя ее активы, заморозку которых в РФ назвали воровством, для раскачивания военно-промышленного комплекса Украины. Инциденты с повреждением кабелей в Балтийском море произошли в ноябре и декабре 2024 года. В ноябре оборвались телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Тогда власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз Yi Peng 3. В декабре повредился электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ним еще четыре кабеля связи, соединяющие Финляндию с Эстонией и Германией. Правоохранители подозревают, что танкер Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредил кабели в Финском заливе, при этом таможня Финляндии бездоказательно утверждала, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов. Посол России в Финляндии Павел Кузнецов заявлял РИА Новости, что финские власти не опровергли сообщения СМИ о том, что следствие не нашло следов причастности России к инциденту с кабелем EstLink 2. По его словам, версия о "российском следе" инспирирована как повод для наращивания присутствия НАТО в Балтийском море. В марте 2024 года президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://1prime.ru/20251015/rossiya-863570699.html
https://1prime.ru/20251014/ssha-863510111.html
https://1prime.ru/20251014/plan-863480189.html
финляндия
швеция
балтийское море
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/32/841383236_0:0:1745:1309_1920x0_80_0_0_00b7851db0904a44e4e8d7cf82fa3d23.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , финляндия, швеция, балтийское море, владимир путин, нато, валдай, в мире, запад
Вооружения, Мировая экономика, Общество , ФИНЛЯНДИЯ, ШВЕЦИЯ, Балтийское море, Владимир Путин, НАТО, Валдай, В мире, ЗАПАД
11:20 19.10.2025 (обновлено: 11:22 19.10.2025)
 
Министр обороны Швеции призвал Запад перейти в режим войны

Министр обороны Швеции Йонсон призвал Запад ради мира перейти в режим войны

© Unsplash/Ryan Faulkner-HoggФлаг Швеции
Флаг Швеции
Флаг Швеции. Архивное фото
© Unsplash/Ryan Faulkner-Hogg
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Министр обороны Швеции Пол Йонсон хочет, чтобы Запад, который итак давно взял курс на милитаризацию, якобы ради мира перешел в "режим войны" как морально, так и в военном отношении.
"Чтобы сохранить этот мир, мы (Запад – ред.) должны быть готовы к вероятности войны как морально, так и в военном отношении. Необходимо изменение в менталитете: мы должны перейти в режим войны для решительного сдерживания, обороны и защиты мира", - сказал министр в интервью немецкой медиагруппе RND, в очередной раз бездоказательно обвинив Россию в якобы попытках диверсий на подводной инфраструктуре Балтийского моря.
Россия и ЕС - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
"Последует ответ". На Западе отметили важную деталь в планах против России
15 октября, 22:49
Как заявил ранее президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", невозможно поверить, что Россия собирается нападать на НАТО, это чушь, в которой пытаются убедить европейцев.
Комментируя ситуацию с беспилотниками в воздушном пространстве Польши, Йонсон призвал к "новым военным шагам" для "сдерживания" России. Йонсон пригрозил, что страны НАТО могут "нанести удар" по вторгшимся в их воздушное или морское пространство истребителям или кораблям.
Как утверждает шведский глава минобороны, мира на Украине можно достичь, если наращивать военную помощь Киеву, при этом ужесточая санкции против России и используя ее активы, заморозку которых в РФ назвали воровством, для раскачивания военно-промышленного комплекса Украины.
Инциденты с повреждением кабелей в Балтийском море произошли в ноябре и декабре 2024 года. В ноябре оборвались телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Тогда власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз Yi Peng 3. В декабре повредился электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ним еще четыре кабеля связи, соединяющие Финляндию с Эстонией и Германией. Правоохранители подозревают, что танкер Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредил кабели в Финском заливе, при этом таможня Финляндии бездоказательно утверждала, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов.
Взрыв
"Абсолютное безумие". На Западе заговорили о четвертой мировой войне
14 октября, 21:34
Посол России в Финляндии Павел Кузнецов заявлял РИА Новости, что финские власти не опровергли сообщения СМИ о том, что следствие не нашло следов причастности России к инциденту с кабелем EstLink 2. По его словам, версия о "российском следе" инспирирована как повод для наращивания присутствия НАТО в Балтийском море.
В марте 2024 года президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
"Грядут опасные времена": на Западе рассказали о плане против России
14 октября, 06:59
 
ВооруженияМировая экономикаОбществоФИНЛЯНДИЯШВЕЦИЯБалтийское мореВладимир ПутинНАТОВалдайВ миреЗАПАД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала