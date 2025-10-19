https://1prime.ru/20251019/vs-863675291.html

ВС России в Сумской области пресекают передвижение ССО и отрядов "Шквал"

2025-10-19T04:17+0300

КУРСК, 19 окт - ПРАЙМ. ВС РФ в Сумской области пресекают передвижение подразделений сил специальных операций (ССО) и отрядов батальона "Шквал" из бывших заключенных, сообщил РИА Новости командир одной из групп спецназа "Ахмат" Минобороны РФ с позывным "Аид". "Обстановка напряженная, но подконтрольная. Противник заводит штурмовиков, пехоту, спецподразделения, которые по ночи в непогоду пытаются работать. Поэтому приходится даже ночью полностью контролировать ситуацию, чтобы противника не упустить. Так называемый "Шквал" присутствует, знаю, что ССО здесь. В черной одежде ребятки бегают по ночам. Большое количество расчётов БПЛА", - рассказал "Аид". Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что ВС РФ решают задачу создания буферной зоны безопасности вдоль границы России с Украиной. На данный момент силы ВС РФ работают над созданием буферной зоны в Сумской области.

