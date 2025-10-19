https://1prime.ru/20251019/vs-863675291.html
ВС России в Сумской области пресекают передвижение ССО и отрядов "Шквал"
ВС России в Сумской области пресекают передвижение ССО и отрядов "Шквал" - 19.10.2025, ПРАЙМ
ВС России в Сумской области пресекают передвижение ССО и отрядов "Шквал"
ВС РФ в Сумской области пресекают передвижение подразделений сил специальных операций (ССО) и отрядов батальона "Шквал" из бывших заключенных, сообщил РИА... | 19.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-19T04:17+0300
2025-10-19T04:17+0300
2025-10-19T04:17+0300
общество
россия
рф
украина
владимир путин
вс рф
минобороны рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863675291.jpg?1760836674
КУРСК, 19 окт - ПРАЙМ. ВС РФ в Сумской области пресекают передвижение подразделений сил специальных операций (ССО) и отрядов батальона "Шквал" из бывших заключенных, сообщил РИА Новости командир одной из групп спецназа "Ахмат" Минобороны РФ с позывным "Аид".
"Обстановка напряженная, но подконтрольная. Противник заводит штурмовиков, пехоту, спецподразделения, которые по ночи в непогоду пытаются работать. Поэтому приходится даже ночью полностью контролировать ситуацию, чтобы противника не упустить. Так называемый "Шквал" присутствует, знаю, что ССО здесь. В черной одежде ребятки бегают по ночам. Большое количество расчётов БПЛА", - рассказал "Аид".
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что ВС РФ решают задачу создания буферной зоны безопасности вдоль границы России с Украиной. На данный момент силы ВС РФ работают над созданием буферной зоны в Сумской области.
рф
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, рф, украина, владимир путин, вс рф, минобороны рф
Общество , РОССИЯ, РФ, УКРАИНА, Владимир Путин, ВС РФ, Минобороны РФ
ВС России в Сумской области пресекают передвижение ССО и отрядов "Шквал"
ВС России пресекают передвижение ССО и отрядов «Шквал» в Сумской области
КУРСК, 19 окт - ПРАЙМ. ВС РФ в Сумской области пресекают передвижение подразделений сил специальных операций (ССО) и отрядов батальона "Шквал" из бывших заключенных, сообщил РИА Новости командир одной из групп спецназа "Ахмат" Минобороны РФ с позывным "Аид".
"Обстановка напряженная, но подконтрольная. Противник заводит штурмовиков, пехоту, спецподразделения, которые по ночи в непогоду пытаются работать. Поэтому приходится даже ночью полностью контролировать ситуацию, чтобы противника не упустить. Так называемый "Шквал" присутствует, знаю, что ССО здесь. В черной одежде ребятки бегают по ночам. Большое количество расчётов БПЛА", - рассказал "Аид".
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что ВС РФ решают задачу создания буферной зоны безопасности вдоль границы России с Украиной. На данный момент силы ВС РФ работают над созданием буферной зоны в Сумской области.