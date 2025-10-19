Зеленский рассказал об ответе Трампа на просьбу поставить ракеты Tomahawk

https://1prime.ru/20251019/zelenskij-863675695.html

МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Владимир Зеленский утверждает, что президент США Дональд Трамп не сказал ему ни "да", ни "нет" на просьбу поставить ракеты Tomahawk, хотя по данным американских СМИ, на личной встрече в Белом доме в пятницу американский лидер ответил отказом. Как сообщал телеканал CNN, в ходе "прямой и честной" беседы Трамп ясно дал понять Зеленскому, что он не получит дальнобойные ракеты. Портал Axios сообщал, что США не намерены поставлять ракеты Tomahawk Украине, "по крайней мере, сейчас". "Президент Трамп не сказал "нет", но на сегодняшний день он не сказал "да", - заявил Зеленский в интервью телеканалу NBC News. Перед предстоящей встречей Трампа и Зеленского, в четверг, состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским лидером - один из самых продолжительных с начала 2025 года. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам Трамп заявил, что намерен провести личную встречу с Путиным в Будапеште. После разговора с Путиным Трамп, комментируя возможное решение о поставках Украине дальнобойных ракет Tomahawk, заявил, что США сами в них нуждаются несмотря на то, что располагают большим количеством. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

