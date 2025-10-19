Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский рассказал об ответе Трампа на просьбу поставить ракеты Tomahawk - 19.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251019/zelenskij-863675695.html
Зеленский рассказал об ответе Трампа на просьбу поставить ракеты Tomahawk
Зеленский рассказал об ответе Трампа на просьбу поставить ракеты Tomahawk - 19.10.2025, ПРАЙМ
Зеленский рассказал об ответе Трампа на просьбу поставить ракеты Tomahawk
Владимир Зеленский утверждает, что президент США Дональд Трамп не сказал ему ни "да", ни "нет" на просьбу поставить ракеты Tomahawk, хотя по данным американских | 19.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-19T06:15+0300
2025-10-19T06:36+0300
украина
сша
будапешт
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
cnn
нато
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863675695.jpg?1760845014
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Владимир Зеленский утверждает, что президент США Дональд Трамп не сказал ему ни "да", ни "нет" на просьбу поставить ракеты Tomahawk, хотя по данным американских СМИ, на личной встрече в Белом доме в пятницу американский лидер ответил отказом. Как сообщал телеканал CNN, в ходе "прямой и честной" беседы Трамп ясно дал понять Зеленскому, что он не получит дальнобойные ракеты. Портал Axios сообщал, что США не намерены поставлять ракеты Tomahawk Украине, "по крайней мере, сейчас". "Президент Трамп не сказал "нет", но на сегодняшний день он не сказал "да", - заявил Зеленский в интервью телеканалу NBC News. Перед предстоящей встречей Трампа и Зеленского, в четверг, состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским лидером - один из самых продолжительных с начала 2025 года. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам Трамп заявил, что намерен провести личную встречу с Путиным в Будапеште. После разговора с Путиным Трамп, комментируя возможное решение о поставках Украине дальнобойных ракет Tomahawk, заявил, что США сами в них нуждаются несмотря на то, что располагают большим количеством. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
украина
сша
будапешт
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, сша, будапешт, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, cnn, нато, мид рф
УКРАИНА, США, Будапешт, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, CNN, НАТО, МИД РФ
06:15 19.10.2025 (обновлено: 06:36 19.10.2025)
 
Зеленский рассказал об ответе Трампа на просьбу поставить ракеты Tomahawk

Зеленский заявил, что Трамп не сказал ни нет, ни да о поставках Tomahawk

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Владимир Зеленский утверждает, что президент США Дональд Трамп не сказал ему ни "да", ни "нет" на просьбу поставить ракеты Tomahawk, хотя по данным американских СМИ, на личной встрече в Белом доме в пятницу американский лидер ответил отказом.
Как сообщал телеканал CNN, в ходе "прямой и честной" беседы Трамп ясно дал понять Зеленскому, что он не получит дальнобойные ракеты. Портал Axios сообщал, что США не намерены поставлять ракеты Tomahawk Украине, "по крайней мере, сейчас".
"Президент Трамп не сказал "нет", но на сегодняшний день он не сказал "да", - заявил Зеленский в интервью телеканалу NBC News.
Перед предстоящей встречей Трампа и Зеленского, в четверг, состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским лидером - один из самых продолжительных с начала 2025 года. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам Трамп заявил, что намерен провести личную встречу с Путиным в Будапеште.
После разговора с Путиным Трамп, комментируя возможное решение о поставках Украине дальнобойных ракет Tomahawk, заявил, что США сами в них нуждаются несмотря на то, что располагают большим количеством.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
 
УКРАИНАСШАБудапештДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир ПутинCNNНАТОМИД РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала