В США заметили, как визит Зеленского к Трампу завершился конфузом
МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Администрация американского президента Дональда Трампа отказала Владимиру Зеленскому в возможности провести пресс-брифинг в Белом доме по завершении двусторонней встречи, сообщил в эфире YouTube-канала Deep Dive отставной подполковник Вооруженных сил США Дэниел Дэвис.“Ему даже не разрешили провести брифинг для прессы в Белом доме. Вместо этого <…> они отправили его прямиком на улицу. Он стоял за пределами Белого дома, за забором”, — сказал он.Подполковник также обратил внимание на психологическое воздействие, которое оказала данная ситуация на поведение лидера киевского режима: в ходе импровизированной уличной пресс-конференции Зеленски едва формулировал отвекты на вопросы журналистов.В рамках пятничного саммита в Вашингтоне Трамп провел переговоры с Зеленским. По информации CNN, американский президент четко обозначил отказ в предоставлении Киеву ракет Tomahawk. Как отмечает портал Axios, диалог проходил в напряженной атмосфере, а позиция хозяина Белого дома отличалась бескомпромиссностью. Анонимный источник издания охарактеризовал результаты встречи резко негативно, заявив, что "они прошли плохо".
