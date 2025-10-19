Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США заметили, как визит Зеленского к Трампу завершился конфузом - 19.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251019/zelenskiy-863674305.html
В США заметили, как визит Зеленского к Трампу завершился конфузом
В США заметили, как визит Зеленского к Трампу завершился конфузом - 19.10.2025, ПРАЙМ
В США заметили, как визит Зеленского к Трампу завершился конфузом
Администрация американского президента Дональда Трампа отказала Владимиру Зеленскому в возможности провести пресс-брифинг в Белом доме по завершении... | 19.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-19T01:12+0300
2025-10-19T01:12+0300
сша
вашингтон
киев
дональд трамп
владимир зеленский
cnn
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_c64cef5c7831745d4f946cdbb2451172.jpg
МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Администрация американского президента Дональда Трампа отказала Владимиру Зеленскому в возможности провести пресс-брифинг в Белом доме по завершении двусторонней встречи, сообщил в эфире YouTube-канала Deep Dive отставной подполковник Вооруженных сил США Дэниел Дэвис.“Ему даже не разрешили провести брифинг для прессы в Белом доме. Вместо этого &lt;…&gt; они отправили его прямиком на улицу. Он стоял за пределами Белого дома, за забором”, — сказал он.Подполковник также обратил внимание на психологическое воздействие, которое оказала данная ситуация на поведение лидера киевского режима: в ходе импровизированной уличной пресс-конференции Зеленски едва формулировал отвекты на вопросы журналистов.В рамках пятничного саммита в Вашингтоне Трамп провел переговоры с Зеленским. По информации CNN, американский президент четко обозначил отказ в предоставлении Киеву ракет Tomahawk. Как отмечает портал Axios, диалог проходил в напряженной атмосфере, а позиция хозяина Белого дома отличалась бескомпромиссностью. Анонимный источник издания охарактеризовал результаты встречи резко негативно, заявив, что "они прошли плохо".
https://1prime.ru/20251012/zelenskiy-863422557.html
https://1prime.ru/20251005/zelenskiy-863165290.html
сша
вашингтон
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_29bd4d89a6f2f2a1d893bf12f20c82bb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, вашингтон, киев, дональд трамп, владимир зеленский, cnn
США, ВАШИНГТОН, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, CNN
01:12 19.10.2025
 
В США заметили, как визит Зеленского к Трампу завершился конфузом

Подполковник Дэвис рассказал, что после встречи с Трампом Зеленского выгнали на улицу

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Администрация американского президента Дональда Трампа отказала Владимиру Зеленскому в возможности провести пресс-брифинг в Белом доме по завершении двусторонней встречи, сообщил в эфире YouTube-канала Deep Dive отставной подполковник Вооруженных сил США Дэниел Дэвис.
“Ему даже не разрешили провести брифинг для прессы в Белом доме. Вместо этого <…> они отправили его прямиком на улицу. Он стоял за пределами Белого дома, за забором”, — сказал он.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2025
"Все проспали": в Киеве рассказали о фатальной ошибке Зеленского
12 октября, 07:51
Подполковник также обратил внимание на психологическое воздействие, которое оказала данная ситуация на поведение лидера киевского режима: в ходе импровизированной уличной пресс-конференции Зеленски едва формулировал отвекты на вопросы журналистов.
В рамках пятничного саммита в Вашингтоне Трамп провел переговоры с Зеленским. По информации CNN, американский президент четко обозначил отказ в предоставлении Киеву ракет Tomahawk. Как отмечает портал Axios, диалог проходил в напряженной атмосфере, а позиция хозяина Белого дома отличалась бескомпромиссностью. Анонимный источник издания охарактеризовал результаты встречи резко негативно, заявив, что "они прошли плохо".
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 05.10.2025
"Наступают черные дни": в Киеве раскрыли, что случилось с Зеленским
5 октября, 04:17
 
СШАВАШИНГТОНКиевДональд ТрампВладимир ЗеленскийCNN
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала