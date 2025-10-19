Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Вообще кранты": в Киеве рассказали о беде, ожидающей Зеленского - 19.10.2025
“Вообще кранты”: в Киеве рассказали о беде, ожидающей Зеленского
“Вообще кранты”: в Киеве рассказали о беде, ожидающей Зеленского - 19.10.2025, ПРАЙМ
“Вообще кранты”: в Киеве рассказали о беде, ожидающей Зеленского
Американская администрация в ближайшей перспективе может инициировать политическое устранение Владимира Зеленского с международной арены, заявил в эфире... | 19.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Американская администрация в ближайшей перспективе может инициировать политическое устранение Владимира Зеленского с международной арены, заявил в эфире YouTube-канала экс-советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.“Трамп четко сказал, что здесь (на встрече президента США Дональда Трампа и Зеленского в прошедшую пятницу. — Прим. ред.) мы будем обсуждать, как прекратить смертоубийство, кровопролитие, а не развитие военных ударов и передачу вам оружия. &lt;…&gt; Поэтому для Америки Зеленский сегодня препятствие. Препятствие будут убирать. &lt;…&gt; Тогда Зеленскому вообще кранты”, — сказал он.На основании этого Соскин делает вывод о полном провале вашингтонского саммита для Зеленского, который рассчитывал на получение крылатых ракет "Томагавк".Пятничная встреча Трампа с Зеленским в Вашингтоне, по данным CNN, завершилась категорическим отказом американской стороны в передаче дальнобойных ракетных систем. Публикация портала Axios характеризует переговоры как сложные, отметив жесткую позицию американского лидера. Анонимный источник издания дал происшедшему еще более резкую оценку, заявив, что "они прошли плохо".
украина, сша, вашингтон, владимир зеленский, дональд трамп, олег соскин, cnn
УКРАИНА, США, ВАШИНГТОН, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Олег Соскин, CNN
02:00 19.10.2025
 
“Вообще кранты”: в Киеве рассказали о беде, ожидающей Зеленского

Экс-советник Кучмы Соскин заявил, что США скоро начнут избавляться от Зеленского

© Фото : Public Domain/President Of UkraineВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Американская администрация в ближайшей перспективе может инициировать политическое устранение Владимира Зеленского с международной арены, заявил в эфире YouTube-канала экс-советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.
Трамп четко сказал, что здесь (на встрече президента США Дональда Трампа и Зеленского в прошедшую пятницу. — Прим. ред.) мы будем обсуждать, как прекратить смертоубийство, кровопролитие, а не развитие военных ударов и передачу вам оружия. <…> Поэтому для Америки Зеленский сегодня препятствие. Препятствие будут убирать. <…> Тогда Зеленскому вообще кранты”, — сказал он.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 05.10.2025
"Наступают черные дни": в Киеве раскрыли, что случилось с Зеленским
5 октября, 04:17
На основании этого Соскин делает вывод о полном провале вашингтонского саммита для Зеленского, который рассчитывал на получение крылатых ракет "Томагавк".
Пятничная встреча Трампа с Зеленским в Вашингтоне, по данным CNN, завершилась категорическим отказом американской стороны в передаче дальнобойных ракетных систем. Публикация портала Axios характеризует переговоры как сложные, отметив жесткую позицию американского лидера. Анонимный источник издания дал происшедшему еще более резкую оценку, заявив, что "они прошли плохо".
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2025
В США заметили, как визит Зеленского к Трампу завершился конфузом
01:12
 
УКРАИНАСШАВАШИНГТОНВладимир ЗеленскийДональд ТрампОлег СоскинCNN
 
 
