“Вообще кранты”: в Киеве рассказали о беде, ожидающей Зеленского

2025-10-19T02:00+0300

2025-10-19T02:00+0300

2025-10-19T02:00+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/33/841313396_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_8c39aa1fdd1370550f9af853a5f70ac8.jpg

МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Американская администрация в ближайшей перспективе может инициировать политическое устранение Владимира Зеленского с международной арены, заявил в эфире YouTube-канала экс-советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.“Трамп четко сказал, что здесь (на встрече президента США Дональда Трампа и Зеленского в прошедшую пятницу. — Прим. ред.) мы будем обсуждать, как прекратить смертоубийство, кровопролитие, а не развитие военных ударов и передачу вам оружия. <…> Поэтому для Америки Зеленский сегодня препятствие. Препятствие будут убирать. <…> Тогда Зеленскому вообще кранты”, — сказал он.На основании этого Соскин делает вывод о полном провале вашингтонского саммита для Зеленского, который рассчитывал на получение крылатых ракет "Томагавк".Пятничная встреча Трампа с Зеленским в Вашингтоне, по данным CNN, завершилась категорическим отказом американской стороны в передаче дальнобойных ракетных систем. Публикация портала Axios характеризует переговоры как сложные, отметив жесткую позицию американского лидера. Анонимный источник издания дал происшедшему еще более резкую оценку, заявив, что "они прошли плохо".

2025

Новости

