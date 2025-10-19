Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Журналист высмеял ответ Зеленского на вопрос о туннеле из России на Аляску - 19.10.2025
Журналист высмеял ответ Зеленского на вопрос о туннеле из России на Аляску
Владимир Зеленский скептически относится ко многим проектам и идеям, но это не умаляет их ценности, отметил в социальной сети X ирландский журналист Чей Боуз. | 19.10.2025
МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский скептически относится ко многим проектам и идеям, но это не умаляет их ценности, отметил в социальной сети X ирландский журналист Чей Боуз.Так он отреагировал на негативную реакцию главы киевского режима на идею строительства тоннеля между Россией и Аляской, о котором в ходе встречи в Белом доме упомянул президент США Дональд Трамп."Зеленскому не нравится идея создания тоннеля из России на Аляску. Кроме того, Зеленский не в восторге от мира, выборов, аудитов, политической оппозиции и свободы вероисповедания. Но это не делает эти идеи плохими", — отметил журналист.На состоявшейся накануне встрече в Белом доме Трампа и Зеленского один из журналистов поинтересовался у американского президента его мнением о проекте тоннеля на Аляску. Трамп выразил заинтересованность в этой идее и спросил у Зеленского его мнение, на что тот ответил, что идея ему не по душе.Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в четверг рассказал о перспективах создания межконтинентального тоннеля через Берингов пролив с использованием технологий компании Boring Company. По его словам, РФПИ изучает существующие предложения, включая железнодорожное сообщение США — Канада — Россия — Китай, и готов поддержать наиболее реалистичный из них.
Журналист высмеял ответ Зеленского на вопрос о туннеле из России на Аляску

МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский скептически относится ко многим проектам и идеям, но это не умаляет их ценности, отметил в социальной сети X ирландский журналист Чей Боуз.
Так он отреагировал на негативную реакцию главы киевского режима на идею строительства тоннеля между Россией и Аляской, о котором в ходе встречи в Белом доме упомянул президент США Дональд Трамп.
"Зеленскому не нравится идея создания тоннеля из России на Аляску. Кроме того, Зеленский не в восторге от мира, выборов, аудитов, политической оппозиции и свободы вероисповедания. Но это не делает эти идеи плохими", — отметил журналист.
На состоявшейся накануне встрече в Белом доме Трампа и Зеленского один из журналистов поинтересовался у американского президента его мнением о проекте тоннеля на Аляску. Трамп выразил заинтересованность в этой идее и спросил у Зеленского его мнение, на что тот ответил, что идея ему не по душе.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в четверг рассказал о перспективах создания межконтинентального тоннеля через Берингов пролив с использованием технологий компании Boring Company. По его словам, РФПИ изучает существующие предложения, включая железнодорожное сообщение США — Канада — Россия — Китай, и готов поддержать наиболее реалистичный из них.
