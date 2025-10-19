https://1prime.ru/20251019/zelenskiy-863675988.html
Журналист высмеял ответ Зеленского на вопрос о туннеле из России на Аляску
Журналист высмеял ответ Зеленского на вопрос о туннеле из России на Аляску - 19.10.2025, ПРАЙМ
Журналист высмеял ответ Зеленского на вопрос о туннеле из России на Аляску
Владимир Зеленский скептически относится ко многим проектам и идеям, но это не умаляет их ценности, отметил в социальной сети X ирландский журналист Чей Боуз. | 19.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-19T07:03+0300
2025-10-19T07:03+0300
2025-10-19T07:03+0300
политика
владимир зеленский
аляска
сша
россия
канада
дональд трамп
кирилл дмитриев
рфпи
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg
МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский скептически относится ко многим проектам и идеям, но это не умаляет их ценности, отметил в социальной сети X ирландский журналист Чей Боуз.Так он отреагировал на негативную реакцию главы киевского режима на идею строительства тоннеля между Россией и Аляской, о котором в ходе встречи в Белом доме упомянул президент США Дональд Трамп."Зеленскому не нравится идея создания тоннеля из России на Аляску. Кроме того, Зеленский не в восторге от мира, выборов, аудитов, политической оппозиции и свободы вероисповедания. Но это не делает эти идеи плохими", — отметил журналист.На состоявшейся накануне встрече в Белом доме Трампа и Зеленского один из журналистов поинтересовался у американского президента его мнением о проекте тоннеля на Аляску. Трамп выразил заинтересованность в этой идее и спросил у Зеленского его мнение, на что тот ответил, что идея ему не по душе.Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в четверг рассказал о перспективах создания межконтинентального тоннеля через Берингов пролив с использованием технологий компании Boring Company. По его словам, РФПИ изучает существующие предложения, включая железнодорожное сообщение США — Канада — Россия — Китай, и готов поддержать наиболее реалистичный из них.
https://1prime.ru/20251019/zelenskiy-863674305.html
аляска
сша
канада
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_287b17a47d3e2f79e89de7838edc4952.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, аляска, сша, россия, канада, дональд трамп, кирилл дмитриев, рфпи
Политика, Владимир Зеленский, Аляска, США, РОССИЯ, КАНАДА, Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев, РФПИ
Журналист высмеял ответ Зеленского на вопрос о туннеле из России на Аляску
Боуз: Зеленский не любит мир, выборы и оппозицию, но это не делает их плохими
МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ.
Владимир Зеленский скептически относится ко многим проектам и идеям, но это не умаляет их ценности, отметил в социальной сети X
ирландский журналист Чей Боуз.
Так он отреагировал на негативную реакцию главы киевского режима на идею строительства тоннеля между Россией и Аляской, о котором в ходе встречи в Белом доме упомянул президент США Дональд Трамп.
"Зеленскому не нравится идея создания тоннеля из России на Аляску. Кроме того, Зеленский не в восторге от мира, выборов, аудитов, политической оппозиции и свободы вероисповедания. Но это не делает эти идеи плохими", — отметил журналист.
На состоявшейся накануне встрече в Белом доме Трампа и Зеленского один из журналистов поинтересовался у американского президента его мнением о проекте тоннеля на Аляску. Трамп выразил заинтересованность в этой идее и спросил у Зеленского его мнение, на что тот ответил, что идея ему не по душе.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в четверг рассказал о перспективах создания межконтинентального тоннеля через Берингов пролив с использованием технологий компании Boring Company. По его словам, РФПИ изучает существующие предложения, включая железнодорожное сообщение США — Канада — Россия — Китай, и готов поддержать наиболее реалистичный из них.
В США заметили, как визит Зеленского к Трампу завершился конфузом