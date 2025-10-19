https://1prime.ru/20251019/zelenskiy-863698739.html

СМИ раскрыли, чем был недоволен Зеленский на переговорах с Трампом

Владимир Зеленский и его союзники остались недовольны словами Дональда Трампа о России, прозвучавшими во время переговоров, пишет Reuters. | 19.10.2025, ПРАЙМ

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0f/863552826_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_89fdb901c726f751c9b97cc83b32a93f.jpg

МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский и его союзники остались недовольны словами Дональда Трампа о России, прозвучавшими во время переговоров, пишет Reuters."Ход Трампа по налаживанию отношений с Путиным, который и раньше вызывал злость Зеленского и его европейских союзников, омрачил прием главы киевского режима в Вашингтоне. Это было заметно во время общения с журналистами на открытой части встречи", — говорится в публикации.Издание добавляет, что после последнего телефонного разговора Трампа и Путина европейские лидеры встревожены мягким тоном американского президента. Их беспокоит, что он может заключить соглашение, выгодное России.Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что лидеры обсудили возможный саммит в Будапеште. Встреча, как ожидается, состоится после согласования деталей между Сергеем Лавровым и Марко Рубио.Отдельное внимание Трамп и Путин уделили урегулированию украинского кризиса. Российский лидер подтвердил готовность Москвы к дипломатическому решению конфликта.В пятницу в Вашингтоне Трамп также встретился с Зеленским. Как отмечал телеканал CNN, во время "прямой и честной" беседы Трамп дал понять, что Украина не получит дальнобойные ракеты. Источники портала Axios сообщили, что переговоры прошли в напряженной атмосфере.

