"Он пьян". Журналист высмеял Зеленского после заявления о России
Последнее высказывание Владимира Зеленского о ситуации на фронте вызвало недоумение у западных наблюдателей, написал в соцсети Х ирландский журналист Чей Боуз. | 19.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-19T21:48+0300
2025-10-19T21:48+0300
2025-10-19T21:48+0300
МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Последнее высказывание Владимира Зеленского о ситуации на фронте вызвало недоумение у западных наблюдателей, написал в соцсети Х ирландский журналист Чей Боуз.Во время интервью телеканалу NBS украинский лидер заявил, что "Украина не проигрывает войну, но и Россия не выигрывает ее"."Он либо под воздействием наркотиков, либо пьян, либо все вместе", — резко ответил Боуз.Журналист также осудил Зеленского за отказ признавать реальные потери украинских войск и ситуацию на передовой.Ранее Владимир Путин отмечал, что ВСУ не способны вести наступательные операции, а их боеспособные части бросаются на удержание позиций.Начальник Генштаба Валерий Герасимов уточнял, что весной и летом Украина понесла значительные потери, и стратегическая инициатива полностью находится у Москвы.
