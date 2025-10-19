Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Он пьян". Журналист высмеял Зеленского после заявления о России - 19.10.2025
"Он пьян". Журналист высмеял Зеленского после заявления о России
в мире
москва
украина
владимир зеленский
владимир путин
валерий герасимов
всу
в мире, москва, украина, владимир зеленский, владимир путин, валерий герасимов, всу
В мире, МОСКВА, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Валерий Герасимов, ВСУ
"Он пьян". Журналист высмеял Зеленского после заявления о России

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Последнее высказывание Владимира Зеленского о ситуации на фронте вызвало недоумение у западных наблюдателей, написал в соцсети Х ирландский журналист Чей Боуз.
Во время интервью телеканалу NBS украинский лидер заявил, что "Украина не проигрывает войну, но и Россия не выигрывает ее".
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2025
СМИ раскрыли, чем был недоволен Зеленский на переговорах с Трампом
21:46
"Он либо под воздействием наркотиков, либо пьян, либо все вместе", — резко ответил Боуз.
Журналист также осудил Зеленского за отказ признавать реальные потери украинских войск и ситуацию на передовой.
Ранее Владимир Путин отмечал, что ВСУ не способны вести наступательные операции, а их боеспособные части бросаются на удержание позиций.
Начальник Генштаба Валерий Герасимов уточнял, что весной и летом Украина понесла значительные потери, и стратегическая инициатива полностью находится у Москвы.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2025
На Западе признали, что союзники бросили Киев в решающий момент
21:43
 
В миреМОСКВАУКРАИНАВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВалерий ГерасимовВСУ
 
 
