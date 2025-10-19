https://1prime.ru/20251019/zelenskiy-863698901.html

"Он пьян". Журналист высмеял Зеленского после заявления о России

"Он пьян". Журналист высмеял Зеленского после заявления о России - 19.10.2025, ПРАЙМ

"Он пьян". Журналист высмеял Зеленского после заявления о России

Последнее высказывание Владимира Зеленского о ситуации на фронте вызвало недоумение у западных наблюдателей, написал в соцсети Х ирландский журналист Чей Боуз. | 19.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-19T21:48+0300

2025-10-19T21:48+0300

2025-10-19T21:48+0300

в мире

москва

украина

владимир зеленский

владимир путин

валерий герасимов

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg

МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Последнее высказывание Владимира Зеленского о ситуации на фронте вызвало недоумение у западных наблюдателей, написал в соцсети Х ирландский журналист Чей Боуз.Во время интервью телеканалу NBS украинский лидер заявил, что "Украина не проигрывает войну, но и Россия не выигрывает ее"."Он либо под воздействием наркотиков, либо пьян, либо все вместе", — резко ответил Боуз.Журналист также осудил Зеленского за отказ признавать реальные потери украинских войск и ситуацию на передовой.Ранее Владимир Путин отмечал, что ВСУ не способны вести наступательные операции, а их боеспособные части бросаются на удержание позиций.Начальник Генштаба Валерий Герасимов уточнял, что весной и летом Украина понесла значительные потери, и стратегическая инициатива полностью находится у Москвы.

https://1prime.ru/20251019/zelenskiy-863698739.html

https://1prime.ru/20251019/soyuzniki-863698584.html

москва

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

в мире, москва, украина, владимир зеленский, владимир путин, валерий герасимов, всу