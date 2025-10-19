https://1prime.ru/20251019/znak-863678186.html

Роспатент объяснил отказ Shaman в регистрации товарного знака "Я русский"

Роспатент объяснил отказ Shaman в регистрации товарного знака "Я русский" - 19.10.2025, ПРАЙМ

Роспатент объяснил отказ Shaman в регистрации товарного знака "Я русский"

Глава Роспатента Юрий Зубов, комментируя РИА Новости причину отказа заслуженному артисту РФ Ярославу Дронову (Shaman) в регистрации товарного знака "Я русский", | 19.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-19T08:28+0300

2025-10-19T08:28+0300

2025-10-19T08:28+0300

бизнес

россия

рф

роспатент

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/13/863678001_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_eb0c8aca6803ddc099e696e83476ba79.jpg

МОСКВА, 19 окт – ПРАЙМ. Глава Роспатента Юрий Зубов, комментируя РИА Новости причину отказа заслуженному артисту РФ Ярославу Дронову (Shaman) в регистрации товарного знака "Я русский", сообщил, что выражение, которое является общеупотребимым и несет общеизвестное семантическое значение, не может быть одобрено ведомством. "Причина (отказа - ред.) – несоответствие требованиям государственной регистрации. Товарный знак должен обладать различительными свойствами, чтобы потребители могли однозначно идентифицировать продукцию или услуги конкретного правообладателя. Это касается как словесных, так и иных типов знаков", – сказал Зубов. Он добавил, что слово или выражение, которое не может выполнять функцию товарного знака в силу того, что оно является общеупотребимым и несет общеизвестное семантическое значение, не будет соответствовать критериям охраноспособности и, соответственно, не может быть зарегистрировано как товарный знак. В октябре 2024 года Shaman подал в Роспатент две заявки на регистрацию товарного знака "Я русский" - один из синглов исполнителя. Под этим названием планировалось выпускать вино, водку, ликер и другую алкогольную продукцию. Кроме того, во второй заявке присутствовала парфюмерия и различного рода косметические средства (блеск для губ, блестки для тела и прочее). Роспатент в августе 2025 года отказал Shaman в регистрации соответствующего товарного знака.

https://1prime.ru/20251018/brendy-863659411.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, роспатент