https://1prime.ru/20251019/zoloto-863678674.html

Стоимость российского золотого запаса удвоилась за два года из-за роста цен

Стоимость российского золотого запаса удвоилась за два года из-за роста цен - 19.10.2025, ПРАЙМ

Стоимость российского золотого запаса удвоилась за два года из-за роста цен

Российский золотой запас благодаря росту цен на этот драгметалл всего за два года вырос на 142 миллиарда долларов, даже несмотря на небольшое сокращение в... | 19.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-19T08:38+0300

2025-10-19T08:38+0300

2025-10-19T08:39+0300

экономика

финансы

банки

россия

золото

биржевые цены на золото

цены на золото

https://cdnn.1prime.ru/img/76301/40/763014009_0:413:6000:3788_1920x0_80_0_0_37d8f7884f8f64e53ef1bf555183eac7.jpg

МОСКВА, 19 окт – ПРАЙМ. Российский золотой запас благодаря росту цен на этот драгметалл всего за два года вырос на 142 миллиарда долларов, даже несмотря на небольшое сокращение в физическом выражении, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ. Так, на 1 октября 2023 года в хранилищах Банка России находилось золотых слитков на 140,5 миллиарда долларов, а на 1 октября 2025 года – уже 282,1 миллиарда. Все благодаря ралли на рынке золота: цены на металл за этот период выросли более чем в два раза – до 4,3 тысячи долларов с 1,8 тысячи за тройскую унцию. При этом в физическом выражении российский запас даже немного уменьшился – на 0,2 миллиона тройских унций, или примерно на 6,2 тонны. На 1 сентября он составлял 74,8 миллиона тройских унций, или 2326,5 тонны. Доля золота в российских резервах на начало октября составила 39,5%. Интересно, что валютная их часть за эти же два года выросла всего на 0,6%, достигнув 431,1 миллиарда долларов.

https://1prime.ru/20251018/zoloto-863661895.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, россия, золото, биржевые цены на золото, цены на золото