Афганистан обсуждает с Россией прием банковских карт "Мир" - 20.10.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251020/afganistan-863703176.html
Афганистан обсуждает с Россией прием банковских карт "Мир"
Афганистан обсуждает с Россией прием банковских карт "Мир" - 20.10.2025, ПРАЙМ
Афганистан обсуждает с Россией прием банковских карт "Мир"
Афганистан обсуждает с Россией прием банковских карт "Мир", заявил посол страны в РФ Хассан Гуль Хассан. | 20.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-20T01:07+0300
2025-10-20T01:08+0300
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Афганистан обсуждает с Россией прием банковских карт "Мир", заявил посол страны в РФ Хассан Гуль Хассан. "Работа в этой сфере есть, переговоры идут. Мы нуждаемся в том, чтобы денежные транзакции при покупках осуществлялись без каких-либо ограничений и проблем", - сказал посол газете "Известия".
01:07 20.10.2025 (обновлено: 01:08 20.10.2025)
 
Афганистан обсуждает с Россией прием банковских карт "Мир"

Посол Хассан Гуль Хассан: Афганистан обсуждает с Россией прием банковских карт "Мир"

МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Афганистан обсуждает с Россией прием банковских карт "Мир", заявил посол страны в РФ Хассан Гуль Хассан.
"Работа в этой сфере есть, переговоры идут. Мы нуждаемся в том, чтобы денежные транзакции при покупках осуществлялись без каких-либо ограничений и проблем", - сказал посол газете "Известия".
 
