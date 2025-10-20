https://1prime.ru/20251020/afganistan-863703176.html
Афганистан обсуждает с Россией прием банковских карт "Мир"
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Афганистан обсуждает с Россией прием банковских карт "Мир", заявил посол страны в РФ Хассан Гуль Хассан. "Работа в этой сфере есть, переговоры идут. Мы нуждаемся в том, чтобы денежные транзакции при покупках осуществлялись без каких-либо ограничений и проблем", - сказал посол газете "Известия".
