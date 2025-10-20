Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Дорого обойдётся". ЕС испугался последствий аферы с российскими активами - 20.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251020/aktivy-863733118.html
"Дорого обойдётся". ЕС испугался последствий аферы с российскими активами
"Дорого обойдётся". ЕС испугался последствий аферы с российскими активами - 20.10.2025, ПРАЙМ
"Дорого обойдётся". ЕС испугался последствий аферы с российскими активами
План Евросоюза использовать замороженные российские активы может обернуться финансовыми потерями для жителей ЕС, пишет Frankfurter Rundschau. | 20.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-20T21:58+0300
2025-10-20T21:58+0300
в мире
москва
украина
урсула фон дер ляйен
welt am sonntag
ес
мид
киев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/04/845893466_0:10:2216:1257_1920x0_80_0_0_eee941696a8870148c1ed4a81cc2633e.jpg
МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. План Евросоюза использовать замороженные российские активы может обернуться финансовыми потерями для жителей ЕС, пишет Frankfurter Rundschau."За так называемыми “репарационными облигациями” скрывается сложная схема, которая в итоге может дорого обойтись немецким налогоплательщикам", — говорится в публикации.По данным FR, Украина сможет вернуть долг только в случае, если Россия выплатит ей "репарации". Даже сторонники инициативы признают, что вероятность дефолта почти стопроцентная.ЕС обязал страны-члены предоставить собственные гарантии по этим кредитам, что означает: платить придётся обычным гражданам.После начала спецоперации страны G7 и ЕС заморозили около 300 миллиардов евро российских резервов. Более 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, главным образом в системе Euroclear.Ранее Welt am Sonntag сообщал, что ЕС уже перевёл Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от этих активов. В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила выделить Киеву новый кредит под эти активы, уточнив, что возвращать заем Украина будет лишь после выплаты Россией "репараций".В Москве не раз называли махинации с замороженными активами воровством. В МИД подчеркивали, что речь идет не только о частных, но и о государственных активах России.Москва ввела ответные ограничения: средства иностранных инвесторов из недружественных стран переводятся на специальные счета типа "С", вывести их можно только с разрешения правительственной комиссии.
https://1prime.ru/20251020/vsu-863732730.html
https://1prime.ru/20251020/zelenskiy-863732077.html
москва
украина
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/04/845893466_118:0:2082:1473_1920x0_80_0_0_fb0664bdf82f8f8269fe0faa7326183e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
в мире, москва, украина, урсула фон дер ляйен, welt am sonntag, ес, мид, киев
В мире, МОСКВА, УКРАИНА, Урсула фон дер Ляйен, Welt am Sonntag, ЕС, МИД, Киев
21:58 20.10.2025
 
"Дорого обойдётся". ЕС испугался последствий аферы с российскими активами

FR: риски от аферы ЕС с российскими активами лягут на налогоплательщиков

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкОлаф Шольц
Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2025
Олаф Шольц. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. План Евросоюза использовать замороженные российские активы может обернуться финансовыми потерями для жителей ЕС, пишет Frankfurter Rundschau.
"За так называемыми “репарационными облигациями” скрывается сложная схема, которая в итоге может дорого обойтись немецким налогоплательщикам", — говорится в публикации.
Артиллеристы бригады имени Александра Невского на Волчанском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2025
"Ряды могил". Журналист рассказал правду о потерях ВСУ
21:50
По данным FR, Украина сможет вернуть долг только в случае, если Россия выплатит ей "репарации". Даже сторонники инициативы признают, что вероятность дефолта почти стопроцентная.
ЕС обязал страны-члены предоставить собственные гарантии по этим кредитам, что означает: платить придётся обычным гражданам.
После начала спецоперации страны G7 и ЕС заморозили около 300 миллиардов евро российских резервов. Более 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, главным образом в системе Euroclear.
Ранее Welt am Sonntag сообщал, что ЕС уже перевёл Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от этих активов. В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила выделить Киеву новый кредит под эти активы, уточнив, что возвращать заем Украина будет лишь после выплаты Россией "репараций".
В Москве не раз называли махинации с замороженными активами воровством. В МИД подчеркивали, что речь идет не только о частных, но и о государственных активах России.
Москва ввела ответные ограничения: средства иностранных инвесторов из недружественных стран переводятся на специальные счета типа "С", вывести их можно только с разрешения правительственной комиссии.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2025
"Сигнал тревоги". СМИ рассказали, что сделали с Зеленским в Белом доме
21:39
 
В миреМОСКВАУКРАИНАУрсула фон дер ЛяйенWelt am SonntagЕСМИДКиев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала