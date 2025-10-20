https://1prime.ru/20251020/aktivy-863733118.html

"Дорого обойдётся". ЕС испугался последствий аферы с российскими активами

2025-10-20T21:58+0300

в мире

москва

украина

урсула фон дер ляйен

welt am sonntag

ес

мид

киев

МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. План Евросоюза использовать замороженные российские активы может обернуться финансовыми потерями для жителей ЕС, пишет Frankfurter Rundschau."За так называемыми “репарационными облигациями” скрывается сложная схема, которая в итоге может дорого обойтись немецким налогоплательщикам", — говорится в публикации.По данным FR, Украина сможет вернуть долг только в случае, если Россия выплатит ей "репарации". Даже сторонники инициативы признают, что вероятность дефолта почти стопроцентная.ЕС обязал страны-члены предоставить собственные гарантии по этим кредитам, что означает: платить придётся обычным гражданам.После начала спецоперации страны G7 и ЕС заморозили около 300 миллиардов евро российских резервов. Более 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, главным образом в системе Euroclear.Ранее Welt am Sonntag сообщал, что ЕС уже перевёл Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от этих активов. В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила выделить Киеву новый кредит под эти активы, уточнив, что возвращать заем Украина будет лишь после выплаты Россией "репараций".В Москве не раз называли махинации с замороженными активами воровством. В МИД подчеркивали, что речь идет не только о частных, но и о государственных активах России.Москва ввела ответные ограничения: средства иностранных инвесторов из недружественных стран переводятся на специальные счета типа "С", вывести их можно только с разрешения правительственной комиссии.

2025

в мире, москва, украина, урсула фон дер ляйен, welt am sonntag, ес, мид, киев