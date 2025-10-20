https://1prime.ru/20251020/aktivy-863733118.html
"Дорого обойдётся". ЕС испугался последствий аферы с российскими активами
"Дорого обойдётся". ЕС испугался последствий аферы с российскими активами - 20.10.2025, ПРАЙМ
"Дорого обойдётся". ЕС испугался последствий аферы с российскими активами
План Евросоюза использовать замороженные российские активы может обернуться финансовыми потерями для жителей ЕС, пишет Frankfurter Rundschau. | 20.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-20T21:58+0300
2025-10-20T21:58+0300
2025-10-20T21:58+0300
в мире
москва
украина
урсула фон дер ляйен
welt am sonntag
ес
мид
киев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/04/845893466_0:10:2216:1257_1920x0_80_0_0_eee941696a8870148c1ed4a81cc2633e.jpg
МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. План Евросоюза использовать замороженные российские активы может обернуться финансовыми потерями для жителей ЕС, пишет Frankfurter Rundschau."За так называемыми “репарационными облигациями” скрывается сложная схема, которая в итоге может дорого обойтись немецким налогоплательщикам", — говорится в публикации.По данным FR, Украина сможет вернуть долг только в случае, если Россия выплатит ей "репарации". Даже сторонники инициативы признают, что вероятность дефолта почти стопроцентная.ЕС обязал страны-члены предоставить собственные гарантии по этим кредитам, что означает: платить придётся обычным гражданам.После начала спецоперации страны G7 и ЕС заморозили около 300 миллиардов евро российских резервов. Более 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, главным образом в системе Euroclear.Ранее Welt am Sonntag сообщал, что ЕС уже перевёл Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от этих активов. В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила выделить Киеву новый кредит под эти активы, уточнив, что возвращать заем Украина будет лишь после выплаты Россией "репараций".В Москве не раз называли махинации с замороженными активами воровством. В МИД подчеркивали, что речь идет не только о частных, но и о государственных активах России.Москва ввела ответные ограничения: средства иностранных инвесторов из недружественных стран переводятся на специальные счета типа "С", вывести их можно только с разрешения правительственной комиссии.
https://1prime.ru/20251020/vsu-863732730.html
https://1prime.ru/20251020/zelenskiy-863732077.html
москва
украина
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/04/845893466_118:0:2082:1473_1920x0_80_0_0_fb0664bdf82f8f8269fe0faa7326183e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, москва, украина, урсула фон дер ляйен, welt am sonntag, ес, мид, киев
В мире, МОСКВА, УКРАИНА, Урсула фон дер Ляйен, Welt am Sonntag, ЕС, МИД, Киев
"Дорого обойдётся". ЕС испугался последствий аферы с российскими активами
FR: риски от аферы ЕС с российскими активами лягут на налогоплательщиков