https://1prime.ru/20251020/aktsii-863727491.html

Российский рынок акций за основную сессию повысился на 0,87%

Российский рынок акций за основную сессию повысился на 0,87% - 20.10.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций за основную сессию повысился на 0,87%

Российский рынок акций за основную торговую сессию понедельника повысился на 0,87%, следует из данных Московской биржи. | 20.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-20T19:03+0300

2025-10-20T19:03+0300

2025-10-20T19:03+0300

рынок

акции

россия

мосбиржа

ртс

финансы

https://cdnn.1prime.ru/img/77081/60/770816014_0:141:1500:985_1920x0_80_0_0_0a578923c2403b46e297753c82f008db.jpg

МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию понедельника повысился на 0,87%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 0,87%, до 2744,83 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,87% до 1121,71 пункта, долларовый РТС - на 0,41%, до 1062,81 пункта.

https://1prime.ru/20251020/indeks-863725958.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, акции, россия, мосбиржа, ртс, финансы