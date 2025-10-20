Российский рынок акций за основную сессию повысился на 0,87%

https://1prime.ru/20251020/aktsii-863727491.html
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию понедельника повысился на 0,87%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 0,87%, до 2744,83 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,87% до 1121,71 пункта, долларовый РТС - на 0,41%, до 1062,81 пункта.
