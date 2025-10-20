Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций вырос в пределах 1% - 20.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251020/aktsii-863729307.html
Российский рынок акций вырос в пределах 1%
Российский рынок акций вырос в пределах 1% - 20.10.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций вырос в пределах 1%
Российский рынок акций по итогам основной сессии понедельника вырос в пределах 1% после сильного скачка вверх накануне, закрепившись в районе ключевой отметки... | 20.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-20T19:55+0300
2025-10-20T19:55+0300
рынок
торги
индексы
сша
будапешт
елена кожухова
мосбиржа
ртс
ес
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859666780_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_d16c4d39b1d2eb66d8a88f1560df115c.jpg
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций по итогам основной сессии понедельника вырос в пределах 1% после сильного скачка вверх накануне, закрепившись в районе ключевой отметки 2750 пунктов по главному индексу на фоне геополитических надежд, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 0,87%, до 2744,83 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,87%, до 1121,71 пункта, долларовый РТС - на 0,41%, до 1062,81 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. РЫНОК НА ПОДЪЕМЕ Российский рынок акций в основную сессию по инерции продолжил повышаться, торгуясь в районе ключевой отметки 2750 пунктов по индексу Мосбиржи. "Индекс Мосбиржи в начале недели продолжил подъем и вышел к 2750 пунктам. Геополитические надежды поддержали рост четвертую сессию подряд. Началась подготовка к саммиту президентов России и США в Будапеште, в ближайшее время может быть объявлена дата встречи. На этом фоне информация о готовящемся согласовании 19-го пакета санкций ЕС, похоже, мало беспокоит участников торгов", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". В частности, на Мосбирже подорожали бумаги "Позитива" (+4,1%), "Ростелекома" (+3,5%), ВК (+3,2%), ПИКа (+3,6%). Подешевели бумаги "Северстали" (-1,5%), ММК (-1,7%), "Хэдхантера" (-1,3%). Стоимость нефти к 19.42 мск снижалась на 1,1% до 60,6 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,1%, до 98,5 пункта. ПРОГНОЗЫ Индексы Мосбиржи и РТС к завершению сессии отступили от достигнутых утром сопротивлений 2760 пунктов и 1065 пунктов соответственно, очевидно, готовясь перейти к консолидации или сдержанной коррекции в ожидании важных геополитических новостей, полагает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". С точки зрения теханализа, удержание индекса Мосбиржи на текущих значениях подтверждает его возможность к полноценному развороту вверх, считает Дмитрий Лозовой из ФГ "Финам". "Ближайшим уровнем сопротивления росту индекса является уровень 2800 пунктов, однако данный уровень будет легко пробит в случае продолжения положительной новостной повестки", - добавляет он.
https://1prime.ru/20251020/ozon-863723424.html
https://1prime.ru/20251020/evropa-863729107.html
https://1prime.ru/20251020/indeks-863725958.html
сша
будапешт
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859666780_153:0:2882:2047_1920x0_80_0_0_c601b8475eed100e4133e21103bd8d73.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, индексы, сша, будапешт, елена кожухова, мосбиржа, ртс, ес, финансы
Рынок, Торги, Индексы, США, Будапешт, Елена Кожухова, Мосбиржа, РТС, ЕС, Финансы
19:55 20.10.2025
 
Российский рынок акций вырос в пределах 1%

Российский рынок акций по итогам основной сессии понедельника вырос в пределах 1%

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкКотировки фондового рынка на экране в здании Московской биржи
Котировки фондового рынка на экране в здании Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2025
Котировки фондового рынка на экране в здании Московской биржи. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций по итогам основной сессии понедельника вырос в пределах 1% после сильного скачка вверх накануне, закрепившись в районе ключевой отметки 2750 пунктов по главному индексу на фоне геополитических надежд, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 0,87%, до 2744,83 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,87%, до 1121,71 пункта, долларовый РТС - на 0,41%, до 1062,81 пункта.
Ozon - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2025
"Озон" завершил конвертацию АДР в обыкновенные акции МКПАО "Озон"
17:23
С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса.
РЫНОК НА ПОДЪЕМЕ
Российский рынок акций в основную сессию по инерции продолжил повышаться, торгуясь в районе ключевой отметки 2750 пунктов по индексу Мосбиржи.
"Индекс Мосбиржи в начале недели продолжил подъем и вышел к 2750 пунктам. Геополитические надежды поддержали рост четвертую сессию подряд. Началась подготовка к саммиту президентов России и США в Будапеште, в ближайшее время может быть объявлена дата встречи. На этом фоне информация о готовящемся согласовании 19-го пакета санкций ЕС, похоже, мало беспокоит участников торгов", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
В частности, на Мосбирже подорожали бумаги "Позитива" (+4,1%), "Ростелекома" (+3,5%), ВК (+3,2%), ПИКа (+3,6%). Подешевели бумаги "Северстали" (-1,5%), ММК (-1,7%), "Хэдхантера" (-1,3%).
Стоимость нефти к 19.42 мск снижалась на 1,1% до 60,6 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,1%, до 98,5 пункта.
Биржа - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2025
Фондовые индексы Европы выросли при ослаблении опасений вокруг США и Китая
19:50
ПРОГНОЗЫ
Индексы Мосбиржи и РТС к завершению сессии отступили от достигнутых утром сопротивлений 2760 пунктов и 1065 пунктов соответственно, очевидно, готовясь перейти к консолидации или сдержанной коррекции в ожидании важных геополитических новостей, полагает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
С точки зрения теханализа, удержание индекса Мосбиржи на текущих значениях подтверждает его возможность к полноценному развороту вверх, считает Дмитрий Лозовой из ФГ "Финам".
"Ближайшим уровнем сопротивления росту индекса является уровень 2800 пунктов, однако данный уровень будет легко пробит в случае продолжения положительной новостной повестки", - добавляет он.
Здание Нью-йоркской фондовой биржи на Уолл-стрит - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2025
Фондовые индексы США растут в сезон корпоративной отчетности
18:25
 
РынокТоргиИндексыСШАБудапештЕлена КожуховаМосбиржаРТСЕСФинансы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала