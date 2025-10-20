https://1prime.ru/20251020/aktsii-863729307.html

Российский рынок акций вырос в пределах 1%

Российский рынок акций вырос в пределах 1% - 20.10.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций вырос в пределах 1%

Российский рынок акций по итогам основной сессии понедельника вырос в пределах 1% после сильного скачка вверх накануне, закрепившись в районе ключевой отметки... | 20.10.2025

МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций по итогам основной сессии понедельника вырос в пределах 1% после сильного скачка вверх накануне, закрепившись в районе ключевой отметки 2750 пунктов по главному индексу на фоне геополитических надежд, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 0,87%, до 2744,83 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,87%, до 1121,71 пункта, долларовый РТС - на 0,41%, до 1062,81 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. РЫНОК НА ПОДЪЕМЕ Российский рынок акций в основную сессию по инерции продолжил повышаться, торгуясь в районе ключевой отметки 2750 пунктов по индексу Мосбиржи. "Индекс Мосбиржи в начале недели продолжил подъем и вышел к 2750 пунктам. Геополитические надежды поддержали рост четвертую сессию подряд. Началась подготовка к саммиту президентов России и США в Будапеште, в ближайшее время может быть объявлена дата встречи. На этом фоне информация о готовящемся согласовании 19-го пакета санкций ЕС, похоже, мало беспокоит участников торгов", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". В частности, на Мосбирже подорожали бумаги "Позитива" (+4,1%), "Ростелекома" (+3,5%), ВК (+3,2%), ПИКа (+3,6%). Подешевели бумаги "Северстали" (-1,5%), ММК (-1,7%), "Хэдхантера" (-1,3%). Стоимость нефти к 19.42 мск снижалась на 1,1% до 60,6 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,1%, до 98,5 пункта. ПРОГНОЗЫ Индексы Мосбиржи и РТС к завершению сессии отступили от достигнутых утром сопротивлений 2760 пунктов и 1065 пунктов соответственно, очевидно, готовясь перейти к консолидации или сдержанной коррекции в ожидании важных геополитических новостей, полагает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". С точки зрения теханализа, удержание индекса Мосбиржи на текущих значениях подтверждает его возможность к полноценному развороту вверх, считает Дмитрий Лозовой из ФГ "Финам". "Ближайшим уровнем сопротивления росту индекса является уровень 2800 пунктов, однако данный уровень будет легко пробит в случае продолжения положительной новостной повестки", - добавляет он.

