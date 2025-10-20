Российский рынок акций вырос в пределах 1%
Российский рынок акций по итогам основной сессии понедельника вырос в пределах 1%
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Котировки фондового рынка на экране в здании Московской биржи. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций по итогам основной сессии понедельника вырос в пределах 1% после сильного скачка вверх накануне, закрепившись в районе ключевой отметки 2750 пунктов по главному индексу на фоне геополитических надежд, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса.
РЫНОК НА ПОДЪЕМЕ
Российский рынок акций в основную сессию по инерции продолжил повышаться, торгуясь в районе ключевой отметки 2750 пунктов по индексу Мосбиржи.
"Индекс Мосбиржи в начале недели продолжил подъем и вышел к 2750 пунктам. Геополитические надежды поддержали рост четвертую сессию подряд. Началась подготовка к саммиту президентов России и США в Будапеште, в ближайшее время может быть объявлена дата встречи. На этом фоне информация о готовящемся согласовании 19-го пакета санкций ЕС, похоже, мало беспокоит участников торгов", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
В частности, на Мосбирже подорожали бумаги "Позитива" (+4,1%), "Ростелекома" (+3,5%), ВК (+3,2%), ПИКа (+3,6%). Подешевели бумаги "Северстали" (-1,5%), ММК (-1,7%), "Хэдхантера" (-1,3%).
Стоимость нефти к 19.42 мск снижалась на 1,1% до 60,6 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,1%, до 98,5 пункта.
ПРОГНОЗЫ
Индексы Мосбиржи и РТС к завершению сессии отступили от достигнутых утром сопротивлений 2760 пунктов и 1065 пунктов соответственно, очевидно, готовясь перейти к консолидации или сдержанной коррекции в ожидании важных геополитических новостей, полагает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
С точки зрения теханализа, удержание индекса Мосбиржи на текущих значениях подтверждает его возможность к полноценному развороту вверх, считает Дмитрий Лозовой из ФГ "Финам".
"Ближайшим уровнем сопротивления росту индекса является уровень 2800 пунктов, однако данный уровень будет легко пробит в случае продолжения положительной новостной повестки", - добавляет он.