https://1prime.ru/20251020/avstraliya-863723241.html

В США рассказали, какую роль может сыграть Австралия в мировой экономике

В США рассказали, какую роль может сыграть Австралия в мировой экономике - 20.10.2025, ПРАЙМ

В США рассказали, какую роль может сыграть Австралия в мировой экономике

Глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет считает, что Австралия может сыграть важную роль в снижении зависимости мировой экономики от... | 20.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-20T17:19+0300

2025-10-20T17:19+0300

2025-10-20T17:19+0300

мировая экономика

китай

сша

австралия

дональд трамп

скотт бессент

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861335459_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f1e3b4345a6e62e34775999e474480d1.jpg

ВАШИНГТОН, 20 окт - ПРАЙМ. Глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет считает, что Австралия может сыграть важную роль в снижении зависимости мировой экономики от поставок редкоземельных элементов из Китая. Глава правительства Австралии Энтони Альбанезе с 19 по 21 октября находится в США с официальным визитом, в ходе которого он и президент США Дональд Трамп обсудят торговое, инвестиционное и военное взаимодействие между двумя странами. "Австралия действительно окажет значительную поддержку в усилиях по снижению рисков для мировой экономики и уменьшению ее уязвимости перед той разновидностью редкоземельного шантажа, который мы наблюдаем со стороны Китая... Думаю, сегодня эта тема будет активно обсуждаться", - цитирует Хассета пресс-пул Белого дома. Хассет добавил, что у Австралии одна из лучших горнодобывающих экономик в мире и крупные запасы редкоземельных элементов. Министерство коммерции КНР 9 октября объявило, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на ряд товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами. Президент США Дональд Трамп 10 октября сообщил, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из КНР сверх того уровня, который Китай платит сейчас, объяснив это "агрессивной позицией" Пекина в сфере торговли. Глава минфина США Скотт Бессент в понедельник заявил, что Вашингтон может подождать с вводом новых пошлин, чтобы дать возможность лидерам двух стран встретиться и обсудить торговые вопросы.

https://1prime.ru/20251020/smi-863722513.html

китай

сша

австралия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, китай, сша, австралия, дональд трамп, скотт бессент