В США рассказали, какую роль может сыграть Австралия в мировой экономике - 20.10.2025
В США рассказали, какую роль может сыграть Австралия в мировой экономике
В США рассказали, какую роль может сыграть Австралия в мировой экономике - 20.10.2025, ПРАЙМ
В США рассказали, какую роль может сыграть Австралия в мировой экономике
Глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет считает, что Австралия может сыграть важную роль в снижении зависимости мировой экономики от... | 20.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-20T17:19+0300
2025-10-20T17:19+0300
ВАШИНГТОН, 20 окт - ПРАЙМ. Глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет считает, что Австралия может сыграть важную роль в снижении зависимости мировой экономики от поставок редкоземельных элементов из Китая. Глава правительства Австралии Энтони Альбанезе с 19 по 21 октября находится в США с официальным визитом, в ходе которого он и президент США Дональд Трамп обсудят торговое, инвестиционное и военное взаимодействие между двумя странами. "Австралия действительно окажет значительную поддержку в усилиях по снижению рисков для мировой экономики и уменьшению ее уязвимости перед той разновидностью редкоземельного шантажа, который мы наблюдаем со стороны Китая... Думаю, сегодня эта тема будет активно обсуждаться", - цитирует Хассета пресс-пул Белого дома. Хассет добавил, что у Австралии одна из лучших горнодобывающих экономик в мире и крупные запасы редкоземельных элементов. Министерство коммерции КНР 9 октября объявило, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на ряд товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами. Президент США Дональд Трамп 10 октября сообщил, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из КНР сверх того уровня, который Китай платит сейчас, объяснив это "агрессивной позицией" Пекина в сфере торговли. Глава минфина США Скотт Бессент в понедельник заявил, что Вашингтон может подождать с вводом новых пошлин, чтобы дать возможность лидерам двух стран встретиться и обсудить торговые вопросы.
мировая экономика, китай, сша, австралия, дональд трамп, скотт бессент
Мировая экономика, КИТАЙ, США, АВСТРАЛИЯ, Дональд Трамп, Скотт Бессент
17:19 20.10.2025
 
В США рассказали, какую роль может сыграть Австралия в мировой экономике

Хассет: Австралия может снизить зависимость мировой экономики от редкоземов из Китая

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Австралии
Государственный флаг Австралии - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2025
Государственный флаг Австралии. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
ВАШИНГТОН, 20 окт - ПРАЙМ. Глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет считает, что Австралия может сыграть важную роль в снижении зависимости мировой экономики от поставок редкоземельных элементов из Китая.
Глава правительства Австралии Энтони Альбанезе с 19 по 21 октября находится в США с официальным визитом, в ходе которого он и президент США Дональд Трамп обсудят торговое, инвестиционное и военное взаимодействие между двумя странами.
"Австралия действительно окажет значительную поддержку в усилиях по снижению рисков для мировой экономики и уменьшению ее уязвимости перед той разновидностью редкоземельного шантажа, который мы наблюдаем со стороны Китая... Думаю, сегодня эта тема будет активно обсуждаться", - цитирует Хассета пресс-пул Белого дома.
Хассет добавил, что у Австралии одна из лучших горнодобывающих экономик в мире и крупные запасы редкоземельных элементов.
Министерство коммерции КНР 9 октября объявило, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на ряд товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами. Президент США Дональд Трамп 10 октября сообщил, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из КНР сверх того уровня, который Китай платит сейчас, объяснив это "агрессивной позицией" Пекина в сфере торговли. Глава минфина США Скотт Бессент в понедельник заявил, что Вашингтон может подождать с вводом новых пошлин, чтобы дать возможность лидерам двух стран встретиться и обсудить торговые вопросы.
Флаги США и Китая - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2025
СМИ: США сокращают финансирование исследований редкоземельных металлов
Мировая экономика, КИТАЙ, США, АВСТРАЛИЯ, Дональд Трамп, Скотт Бессент
 
 
Заголовок открываемого материала