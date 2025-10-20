Австралия закупит у США подводные беспилотники

https://1prime.ru/20251020/avstraliya-863731244.html
ВАШИНГТОН, 20 окт - ПРАЙМ. Австралия закупит у Соединенных Штатов подводных беспилотников на сумму свыше миллиарда долларов в рамках сделки, подписанной в понедельник президентом США Дональдом Трампом и премьером Австралии Энтони Альбанезе, сообщил Белый дом. "Австралия согласилась приобрести беспилотные подводные аппараты компании Anduril на сумму 1,2 миллиарда долларов и получить первую партию вертолетов Apache в рамках отдельной сделки на 2,6 миллиарда долларов", - говорится в заявлении Белого дома.
