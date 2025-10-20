Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Австралия закупит у США подводные беспилотники - 20.10.2025, ПРАЙМ
Австралия закупит у США подводные беспилотники
2025-10-20T21:19+0300
ВАШИНГТОН, 20 окт - ПРАЙМ. Австралия закупит у Соединенных Штатов подводных беспилотников на сумму свыше миллиарда долларов в рамках сделки, подписанной в понедельник президентом США Дональдом Трампом и премьером Австралии Энтони Альбанезе, сообщил Белый дом. "Австралия согласилась приобрести беспилотные подводные аппараты компании Anduril на сумму 1,2 миллиарда долларов и получить первую партию вертолетов Apache в рамках отдельной сделки на 2,6 миллиарда долларов", - говорится в заявлении Белого дома.
21:19 20.10.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаг Австралии
Флаг Австралии. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 окт - ПРАЙМ. Австралия закупит у Соединенных Штатов подводных беспилотников на сумму свыше миллиарда долларов в рамках сделки, подписанной в понедельник президентом США Дональдом Трампом и премьером Австралии Энтони Альбанезе, сообщил Белый дом.
"Австралия согласилась приобрести беспилотные подводные аппараты компании Anduril на сумму 1,2 миллиарда долларов и получить первую партию вертолетов Apache в рамках отдельной сделки на 2,6 миллиарда долларов", - говорится в заявлении Белого дома.
Вид на Капитолий в в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2025
СМИ: Австралия и США подписали соглашение по критически важным ископаемым
