Австралия закупит у США подводные беспилотники

технологии

мировая экономика

австралия

сша

дональд трамп

ВАШИНГТОН, 20 окт - ПРАЙМ. Австралия закупит у Соединенных Штатов подводных беспилотников на сумму свыше миллиарда долларов в рамках сделки, подписанной в понедельник президентом США Дональдом Трампом и премьером Австралии Энтони Альбанезе, сообщил Белый дом. "Австралия согласилась приобрести беспилотные подводные аппараты компании Anduril на сумму 1,2 миллиарда долларов и получить первую партию вертолетов Apache в рамках отдельной сделки на 2,6 миллиарда долларов", - говорится в заявлении Белого дома.

