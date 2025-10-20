https://1prime.ru/20251020/avstriya-863730369.html

ВЕНА, 20 окт - ПРАЙМ. Австрия поддержала инициативу Евросоюза по постепенному отказу от российского газа, однако добилась включения в документ так называемого положения о пересмотре, предусматривающего оценку последствий через два года, говорится в релизе минэнерго республики. Ранее в понедельник Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 года на основании предложения Европейской комиссии, сохранив при этом переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года. "Австрия поддерживает план REPowerEU и курс на полный отказ от российского газа", - говорится в сообщении. Со ссылкой на госсекретаря по энергетике республики Элизабет Цехетнер отмечается, что цель властей Австрии - "обеспечить надежную, чистую и доступную энергию для граждан и предприятий страны". "Энергетическая безопасность и стабильные цены - это основа процветания, конкурентоспособности и социальной стабильности", - отметила она. Госсекретарь напомнила, что Австрия с начала 2025 года не получает газ из России. Компания OMV прекратила все свои контракты с российскими поставщиками. В то же время Цехетнер предупредила о рисках для экономики и энергоснабжения при неорганизованном отказе. "Общеевропейский выход из российского газового импорта - это чувствительный процесс, требующий взвешенного подхода. Для нас ключевым условием остается сохранение стабильных поставок и рыночного баланса, чтобы у домохозяйств, предприятий и промышленности было достаточно газа по доступным ценам. Мы прекрасно понимаем, насколько сильно энергетические цены влияют на конкурентоспособность, инвестиции и рабочие места", - заявила она. По инициативе Австрии в проект было включено положение о пересмотре. "Европейская комиссия будет обязана через два года провести оценку действия регламента о газе и проверить эффективность принятых мер", - пояснила Цехетнер. Также она выступила за создание общеевропейской системы подтверждения происхождения газа, чтобы гарантировать, что российские энергоресурсы не поступают в ЕС через третьи страны. "ЕС не должен попадать в новые зависимости - ни от России, ни от США, ни от отдельных других игроков. Ключевым будет расширение числа поставщиков и последовательное развитие единого механизма закупок газа в рамках ЕС", - заключила Цехетнер. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.

