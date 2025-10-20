Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия нарастила импорт легковых автомобилей из Китая в сентябре
Россия нарастила импорт легковых автомобилей из Китая в сентябре
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Россия в сентябре нарастила импорт легковых автомобилей из Китая на пятую часть на фоне обсуждения новых правил расчета утильсбора - до максимальных с начала года 949 миллионов долларов, оставшись основным их покупателем, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. Минпромторг РФ в сентябре подготовил проект постановления правительства, которым предлагалось с 1 ноября 2025 года при расчете утилизационного сбора базовую ставку рассчитывать на основании объема двигателя, а при расчете повышающего коэффициента учитывать мощность двигателя автомобиля. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в середине октября сообщил, что поручил министерству рассмотреть возможность перенести на месяц срок введения новых правил расчета утильсбора. Так, китайские поставки на российский рынок в начале осени выросли на 19%, при этом в годовом выражении они сократились в 1,9 раза, составив 948,8 миллиона долларов. Больше в последний раз было в конце прошлого года - 1,4 миллиарда долларов. В результате российские компании в сентябре второй месяц подряд остаются лидерами по закупкам китайских автомобилей. В тройку также входят ОАЭ (669,7 миллиона долларов) и Британия (541,2 миллиона). С начала года российский импорт китайских "легковушек" резко сократился на фоне повышения утильсбора в начале года - до 5 миллиардов долларов против 10,9 миллиарда за аналогичный период прошлого года. Всего Китай в сентябре поставил другим странам автомобилей на 10 миллиардов долларов, что на 18% больше экспорта в сентябре прошлого года. При этом экспорт за девять месяцев составил 74,85 миллиарда долларов против 67,6 миллиарда в январе-сентябре 2024 года.
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Россия в сентябре нарастила импорт легковых автомобилей из Китая на пятую часть на фоне обсуждения новых правил расчета утильсбора - до максимальных с начала года 949 миллионов долларов, оставшись основным их покупателем, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни.
Минпромторг РФ в сентябре подготовил проект постановления правительства, которым предлагалось с 1 ноября 2025 года при расчете утилизационного сбора базовую ставку рассчитывать на основании объема двигателя, а при расчете повышающего коэффициента учитывать мощность двигателя автомобиля. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в середине октября сообщил, что поручил министерству рассмотреть возможность перенести на месяц срок введения новых правил расчета утильсбора.
Так, китайские поставки на российский рынок в начале осени выросли на 19%, при этом в годовом выражении они сократились в 1,9 раза, составив 948,8 миллиона долларов. Больше в последний раз было в конце прошлого года - 1,4 миллиарда долларов.
В результате российские компании в сентябре второй месяц подряд остаются лидерами по закупкам китайских автомобилей. В тройку также входят ОАЭ (669,7 миллиона долларов) и Британия (541,2 миллиона).
С начала года российский импорт китайских "легковушек" резко сократился на фоне повышения утильсбора в начале года - до 5 миллиардов долларов против 10,9 миллиарда за аналогичный период прошлого года.
Всего Китай в сентябре поставил другим странам автомобилей на 10 миллиардов долларов, что на 18% больше экспорта в сентябре прошлого года. При этом экспорт за девять месяцев составил 74,85 миллиарда долларов против 67,6 миллиарда в январе-сентябре 2024 года.
