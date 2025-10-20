https://1prime.ru/20251020/bank-863639554.html

Семь признаков того, что нужно срочно забирать деньги из банка

Семь признаков того, что нужно срочно забирать деньги из банка

МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Как определить, когда необходимо срочно забрать свои деньги из банка, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры банковского дела и предпринимательства Государственного университета управления Олег Акимов."Система страхования вкладов надежно защищает вкладчиков от рисков банкротства банков (отзыва лицензии) в пределах 1,4 млн руб. Но если сумма значительно превышает лимит или вклад сделан в иностранной валюте, то имеет смысл забрать вклад до момента, когда банк лишится лицензии. При этом стоит не забывать, что, забирая вклад до истечения срока, вкладчик фактически утрачивает проценты по вкладу", - пояснил он.Зачастую лицензию отзывают из-за систематических нарушений банком требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.Информация о наличии подобных нарушений вкладчикам до момента отзыва лицензии, как правило, недоступна. Но можно сделать предположения, исходя из информации в открытых источниках.Во внимание, по словам Акимова, нужно принимать и размер банка. "Лишиться денег на вкладе выше выше лимита страхового возмещения в небольшом малоизвестном банке гораздо проще, чем в крупном. В случае наличия проблем мелкий банк скорее всего закроют, а крупный, возможно, возьмут на санацию без отзыва лицензии", - заключил финансист.

