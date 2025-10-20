https://1prime.ru/20251020/bank-863639554.html
Семь признаков того, что нужно срочно забирать деньги из банка
2025-10-20T02:02+0300
2025-10-20T02:02+0300
2025-10-20T02:02+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/83443/87/834438706_0:161:2839:1758_1920x0_80_0_0_2ebe2bb2ed0668a50cbdfc2b8b530701.jpg
Экономист Акимов назвал семь признаков того, что пора забирать деньги из банка
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Как определить, когда необходимо срочно забрать свои деньги из банка, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры банковского дела и предпринимательства Государственного университета управления Олег Акимов.
"Система страхования вкладов надежно защищает вкладчиков от рисков банкротства банков (отзыва лицензии) в пределах 1,4 млн руб. Но если сумма значительно превышает лимит или вклад сделан в иностранной валюте, то имеет смысл забрать вклад до момента, когда банк лишится лицензии. При этом стоит не забывать, что, забирая вклад до истечения срока, вкладчик фактически утрачивает проценты по вкладу", - пояснил он.
Зачастую лицензию отзывают из-за систематических нарушений банком требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Раскрыто, кому придется подтверждать происхождение денег на вкладе
Информация о наличии подобных нарушений вкладчикам до момента отзыва лицензии, как правило, недоступна. Но можно сделать предположения, исходя из информации в открытых источниках.
1.Снижение кредитных рейтингов банка с негативным прогнозом от ведущих российских рейтинговых агентств;
2.Введение необоснованных комиссий или ограничений на переводы денег по счетам клиентов или на снятие денег со счетов со стороны банка;
3.Введение жестких ограничительных мер со стороны Банка России в отношение банка (например, запрет на привлечение во вклады);
4.Возбуждение уголовных дел в отношение высшего руководства или собственников банка;
5.Корпоративные конфликты между собственниками банка;
6.Закрытие отделений (допофисов) банка с высокой проходимостью. Особенно если закрытие офисов будет сопровождаться потоком новостей о том, что у банка наблюдается отток средств клиентов;
7.Убыток банка по итогам года.
Во внимание, по словам Акимова, нужно принимать и размер банка. "Лишиться денег на вкладе выше выше лимита страхового возмещения в небольшом малоизвестном банке гораздо проще, чем в крупном. В случае наличия проблем мелкий банк скорее всего закроют, а крупный, возможно, возьмут на санацию без отзыва лицензии", - заключил финансист.