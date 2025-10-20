https://1prime.ru/20251020/bank-863707420.html

ЦБ может снизить ключевую ставку, считает финансист

ЦБ может снизить ключевую ставку, считает финансист - 20.10.2025, ПРАЙМ

ЦБ может снизить ключевую ставку, считает финансист

Банк России на предстоящем заседании совета директоров 24 октября может снизить ключевую ставку на 1 процентный пункт – до 16%, считает финансист, член... | 20.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-20T07:32+0300

2025-10-20T07:32+0300

2025-10-20T07:51+0300

финансы

банки

экономика

китай

александр лосев

банк россия

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863506248_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_7b076591e08d13433b4975aa9084da44.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – ПРАЙМ. Банк России на предстоящем заседании совета директоров 24 октября может снизить ключевую ставку на 1 процентный пункт – до 16%, считает финансист, член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев. "Ожидаю, что 24 октября Банк России снизит ставку хотя бы на один процент. Это будет опорное заседание, когда они дадут прогнозы по ставке и ВВП. Считаю, что рост ВВП ниже мирового вообще неприемлем, нужно будет перезапускать экономический рост. Без этого мы не сможем победить, не сможем ответить на вызовы, которые стоят перед нашей страной, вызовы по сути военные. Против нас - западные элиты, они могут аккумулировать гигантские средства на борьбу с нами и Китаем. Нужно будет огромное количество усилий – не только монетарных, но и правительства, и бизнеса, всех", - сказал Лосев. Банк России по итогам заседания совета директоров 12 сентября ожидаемо снизил ключевую ставку - третий раз подряд, но лишь на один процентный пункт, до 17% годовых. Также регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих шагов. Ближайшее заседание совета директоров регулятора по ключевой ставке запланировано на 24 октября.

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, китай, александр лосев, банк россия, банк россии