https://1prime.ru/20251020/bank-863707420.html
ЦБ может снизить ключевую ставку, считает финансист
ЦБ может снизить ключевую ставку, считает финансист - 20.10.2025, ПРАЙМ
ЦБ может снизить ключевую ставку, считает финансист
Банк России на предстоящем заседании совета директоров 24 октября может снизить ключевую ставку на 1 процентный пункт – до 16%, считает финансист, член... | 20.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-20T07:32+0300
2025-10-20T07:32+0300
2025-10-20T07:51+0300
финансы
банки
экономика
китай
александр лосев
банк россия
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863506248_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_7b076591e08d13433b4975aa9084da44.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – ПРАЙМ. Банк России на предстоящем заседании совета директоров 24 октября может снизить ключевую ставку на 1 процентный пункт – до 16%, считает финансист, член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев. "Ожидаю, что 24 октября Банк России снизит ставку хотя бы на один процент. Это будет опорное заседание, когда они дадут прогнозы по ставке и ВВП. Считаю, что рост ВВП ниже мирового вообще неприемлем, нужно будет перезапускать экономический рост. Без этого мы не сможем победить, не сможем ответить на вызовы, которые стоят перед нашей страной, вызовы по сути военные. Против нас - западные элиты, они могут аккумулировать гигантские средства на борьбу с нами и Китаем. Нужно будет огромное количество усилий – не только монетарных, но и правительства, и бизнеса, всех", - сказал Лосев. Банк России по итогам заседания совета директоров 12 сентября ожидаемо снизил ключевую ставку - третий раз подряд, но лишь на один процентный пункт, до 17% годовых. Также регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих шагов. Ближайшее заседание совета директоров регулятора по ключевой ставке запланировано на 24 октября.
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863506248_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_43425e9f0293d8c761b1481bcd9fb8b7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, китай, александр лосев, банк россия, банк россии
Финансы, Банки, Экономика, КИТАЙ, Александр Лосев, банк Россия, Банк России
ЦБ может снизить ключевую ставку, считает финансист
Финансист Лосев: Банк России может снизить ключевую ставку на 1 процентный пункт
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – ПРАЙМ. Банк России на предстоящем заседании совета директоров 24 октября может снизить ключевую ставку на 1 процентный пункт – до 16%, считает финансист, член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев.
"Ожидаю, что 24 октября Банк России снизит ставку хотя бы на один процент. Это будет опорное заседание, когда они дадут прогнозы по ставке и ВВП. Считаю, что рост ВВП ниже мирового вообще неприемлем, нужно будет перезапускать экономический рост. Без этого мы не сможем победить, не сможем ответить на вызовы, которые стоят перед нашей страной, вызовы по сути военные. Против нас - западные элиты, они могут аккумулировать гигантские средства на борьбу с нами и Китаем. Нужно будет огромное количество усилий – не только монетарных, но и правительства, и бизнеса, всех", - сказал Лосев.
Банк России по итогам заседания совета директоров 12 сентября ожидаемо снизил ключевую ставку - третий раз подряд, но лишь на один процентный пункт, до 17% годовых. Также регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих шагов. Ближайшее заседание совета директоров регулятора по ключевой ставке запланировано на 24 октября.