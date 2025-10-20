Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Банк России провел первый Евразийский круглый стол - 20.10.2025, ПРАЙМ
Банк России провел первый Евразийский круглый стол
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Банк России провел первый Евразийский круглый стол на площадке ежегодной сессии МВФ в Вашингтоне, сообщил регулятор. "Банк России провел первый Евразийский круглый стол ... На площадке ежегодной сессии МВФ в Вашингтоне представители центральных (национальных) банков стран Евразийского региона и Евразийского фонда стабилизации и развития обсудили ключевые вопросы макроэкономики. Инициатором встречи выступил Банк России", - говорится в сообщении. Отмечается, что особое внимание участники мероприятия уделили оценкам текущего состояния национальных экономик и перспективам экономического развития в регионе. "Представители регуляторов Евразийского региона выразили надежду на продолжение сотрудничества и поддержали идею проведения круглого стола на регулярной основе", - добавляется в сообщении.
© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк РФ
Центральный банк РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Банк России провел первый Евразийский круглый стол на площадке ежегодной сессии МВФ в Вашингтоне, сообщил регулятор.
"Банк России провел первый Евразийский круглый стол ... На площадке ежегодной сессии МВФ в Вашингтоне представители центральных (национальных) банков стран Евразийского региона и Евразийского фонда стабилизации и развития обсудили ключевые вопросы макроэкономики. Инициатором встречи выступил Банк России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что особое внимание участники мероприятия уделили оценкам текущего состояния национальных экономик и перспективам экономического развития в регионе.
"Представители регуляторов Евразийского региона выразили надежду на продолжение сотрудничества и поддержали идею проведения круглого стола на регулярной основе", - добавляется в сообщении.
Банк России установил официальный курс валют на вторник
