МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Банк России провел первый Евразийский круглый стол на площадке ежегодной сессии МВФ в Вашингтоне, сообщил регулятор. "Банк России провел первый Евразийский круглый стол ... На площадке ежегодной сессии МВФ в Вашингтоне представители центральных (национальных) банков стран Евразийского региона и Евразийского фонда стабилизации и развития обсудили ключевые вопросы макроэкономики. Инициатором встречи выступил Банк России", - говорится в сообщении. Отмечается, что особое внимание участники мероприятия уделили оценкам текущего состояния национальных экономик и перспективам экономического развития в регионе. "Представители регуляторов Евразийского региона выразили надежду на продолжение сотрудничества и поддержали идею проведения круглого стола на регулярной основе", - добавляется в сообщении.

