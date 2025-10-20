https://1prime.ru/20251020/benzin-863719988.html

Бензин Аи-92 снова побил ценовой рекорд на российской бирже

2025-10-20T15:10+0300

александр новак

сергей цивилев

рф

рынок

МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже обновила рекорд пятнадцатый раз за год: в понедельник марка подорожала по территориальному индексу Европейской части России на 0,08% - до 74 336 рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов. При этом цена на бензин Аи-95 к закрытию торговой сессии снизилась на 0,51%, до 79 622 рублей за тонну. Стоимость летнего дизельного топлива упала на 6,76%, до 64 939 рубля за тонну, межсезонного - на 5,04%, до 63 690 рублей. Тонна зимнего дизтоплива подорожала на 0,2% - до 77 709 рублей за тонну. Цена сжиженных углеводородных газов (СУГов) поднялась на 3,97%, до 21 108 рублей за тонну. Авиакеросин вырос в цене на 2,92%, до 80 203 рублей за тонну, мазут - на 0,61%, до 22 267 рубля за тонну. Россия полностью обеспечена нефтепродуктами и пока не нуждается в импорте бензина, заявил в пятницу вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, пошлина на ввоз бензина была обнулена превентивно. Эта мера будет действовать до середины 2026 года, говорил министр энергетики РФ Сергей Цивилев. Тем временем 22 октября Новак проведет заседание штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов, где в том числе будут обсуждаться меры дополнительной налоговой поддержки производства топлива, ранее сообщили РИА Новости источники, знакомые с повесткой совещания.

рф

александр новак, сергей цивилев, рф, рынок