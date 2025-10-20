Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
20.10.2025
Бензин Аи-92 снова побил ценовой рекорд на российской бирже
Бензин Аи-92 снова побил ценовой рекорд на российской бирже - 20.10.2025, ПРАЙМ
Бензин Аи-92 снова побил ценовой рекорд на российской бирже
Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже обновила рекорд пятнадцатый раз за год: в понедельник марка подорожала по территориальному индексу Европейской... | 20.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-20T15:10+0300
2025-10-20T15:10+0300
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже обновила рекорд пятнадцатый раз за год: в понедельник марка подорожала по территориальному индексу Европейской части России на 0,08% - до 74 336 рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов. При этом цена на бензин Аи-95 к закрытию торговой сессии снизилась на 0,51%, до 79 622 рублей за тонну. Стоимость летнего дизельного топлива упала на 6,76%, до 64 939 рубля за тонну, межсезонного - на 5,04%, до 63 690 рублей. Тонна зимнего дизтоплива подорожала на 0,2% - до 77 709 рублей за тонну. Цена сжиженных углеводородных газов (СУГов) поднялась на 3,97%, до 21 108 рублей за тонну. Авиакеросин вырос в цене на 2,92%, до 80 203 рублей за тонну, мазут - на 0,61%, до 22 267 рубля за тонну. Россия полностью обеспечена нефтепродуктами и пока не нуждается в импорте бензина, заявил в пятницу вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, пошлина на ввоз бензина была обнулена превентивно. Эта мера будет действовать до середины 2026 года, говорил министр энергетики РФ Сергей Цивилев. Тем временем 22 октября Новак проведет заседание штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов, где в том числе будут обсуждаться меры дополнительной налоговой поддержки производства топлива, ранее сообщили РИА Новости источники, знакомые с повесткой совещания.
александр новак, сергей цивилев, рф, рынок
Александр Новак, Сергей Цивилев, РФ, Рынок
15:10 20.10.2025
 
Бензин Аи-92 снова побил ценовой рекорд на российской бирже

Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже обновила рекорд пятнадцатый раз за год

МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже обновила рекорд пятнадцатый раз за год: в понедельник марка подорожала по территориальному индексу Европейской части России на 0,08% - до 74 336 рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов.
При этом цена на бензин Аи-95 к закрытию торговой сессии снизилась на 0,51%, до 79 622 рублей за тонну.
Стоимость летнего дизельного топлива упала на 6,76%, до 64 939 рубля за тонну, межсезонного - на 5,04%, до 63 690 рублей. Тонна зимнего дизтоплива подорожала на 0,2% - до 77 709 рублей за тонну.
Цена сжиженных углеводородных газов (СУГов) поднялась на 3,97%, до 21 108 рублей за тонну. Авиакеросин вырос в цене на 2,92%, до 80 203 рублей за тонну, мазут - на 0,61%, до 22 267 рубля за тонну.
Россия полностью обеспечена нефтепродуктами и пока не нуждается в импорте бензина, заявил в пятницу вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, пошлина на ввоз бензина была обнулена превентивно. Эта мера будет действовать до середины 2026 года, говорил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.
Тем временем 22 октября Новак проведет заседание штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов, где в том числе будут обсуждаться меры дополнительной налоговой поддержки производства топлива, ранее сообщили РИА Новости источники, знакомые с повесткой совещания.
