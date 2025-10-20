Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Президент Боливии намерен посмотреть соглашение с Россией по добыче лития - 20.10.2025, ПРАЙМ
Президент Боливии намерен посмотреть соглашение с Россией по добыче лития
Президент Боливии намерен посмотреть соглашение с Россией по добыче лития - 20.10.2025, ПРАЙМ
Президент Боливии намерен посмотреть соглашение с Россией по добыче лития
Избранный президент Боливии Родриго Пас сообщил, что намерен посмотреть подписанное соглашение с Россией по добыче лития. | 20.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-20T23:44+0300
2025-10-20T23:44+0300
промышленность
боливия
рф
росатом
https://cdnn.1prime.ru/img/84215/71/842157184_0:0:2112:1188_1920x0_80_0_0_f0f108c50f413e59594a05bc0b6e056b.png
ЛА-ПАС, 20 окт - ПРАЙМ. Избранный президент Боливии Родриго Пас сообщил, что намерен посмотреть подписанное соглашение с Россией по добыче лития. "Контракты по литию, поверьте мне, ни вы, ни я - мы их не знаем. Если страна считает себя серьезной, не может одобрять контакты, которые не знает", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости, планирует ли он пересмотреть соглашение с РФ. "Проблема не в том, с какой страной подписано соглашение, но (вопрос в) необходимой прозрачности, которой требуют боливийцы для таких взаимовыгодных контрактов", - добавил он. Международный уранодобывающий холдинг "Росатома" Uranium One Group и государственная литиевая компания Боливии Yacimientos de Litio de Bolivia (YLB) летом 2023 года подписали рамочное соглашение о сооружении промышленного комплекса по добыче и производству карбоната лития в департаменте Потоси в Боливии. В 2024-м боливийское правительство подписало контракт с Uranium One Group на строительство завода по производству карбоната лития для аккумуляторов мощностью в 14 тысяч тонн в год с инвестициями в 970 миллионов долларов. Контракт находится на рассмотрении парламента.
боливия
рф
промышленность, боливия, рф, росатом
Промышленность, БОЛИВИЯ, РФ, Росатом
23:44 20.10.2025
 
Президент Боливии намерен посмотреть соглашение с Россией по добыче лития

Избранный президент Боливии Пас намерен посмотреть соглашение с Россией по добыче лития

 | Перейти в медиабанкФлаг Боливии
Флаг Боливии
Флаг Боливии. Архивное фото
ЛА-ПАС, 20 окт - ПРАЙМ. Избранный президент Боливии Родриго Пас сообщил, что намерен посмотреть подписанное соглашение с Россией по добыче лития.
"Контракты по литию, поверьте мне, ни вы, ни я - мы их не знаем. Если страна считает себя серьезной, не может одобрять контакты, которые не знает", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости, планирует ли он пересмотреть соглашение с РФ.
"Проблема не в том, с какой страной подписано соглашение, но (вопрос в) необходимой прозрачности, которой требуют боливийцы для таких взаимовыгодных контрактов", - добавил он.
Международный уранодобывающий холдинг "Росатома" Uranium One Group и государственная литиевая компания Боливии Yacimientos de Litio de Bolivia (YLB) летом 2023 года подписали рамочное соглашение о сооружении промышленного комплекса по добыче и производству карбоната лития в департаменте Потоси в Боливии. В 2024-м боливийское правительство подписало контракт с Uranium One Group на строительство завода по производству карбоната лития для аккумуляторов мощностью в 14 тысяч тонн в год с инвестициями в 970 миллионов долларов. Контракт находится на рассмотрении парламента.
