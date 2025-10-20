https://1prime.ru/20251020/boliviya-863735813.html
Президент Боливии намерен посмотреть соглашение с Россией по добыче лития
Президент Боливии намерен посмотреть соглашение с Россией по добыче лития
2025-10-20T23:44+0300
ЛА-ПАС, 20 окт - ПРАЙМ. Избранный президент Боливии Родриго Пас сообщил, что намерен посмотреть подписанное соглашение с Россией по добыче лития. "Контракты по литию, поверьте мне, ни вы, ни я - мы их не знаем. Если страна считает себя серьезной, не может одобрять контакты, которые не знает", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости, планирует ли он пересмотреть соглашение с РФ. "Проблема не в том, с какой страной подписано соглашение, но (вопрос в) необходимой прозрачности, которой требуют боливийцы для таких взаимовыгодных контрактов", - добавил он. Международный уранодобывающий холдинг "Росатома" Uranium One Group и государственная литиевая компания Боливии Yacimientos de Litio de Bolivia (YLB) летом 2023 года подписали рамочное соглашение о сооружении промышленного комплекса по добыче и производству карбоната лития в департаменте Потоси в Боливии. В 2024-м боливийское правительство подписало контракт с Uranium One Group на строительство завода по производству карбоната лития для аккумуляторов мощностью в 14 тысяч тонн в год с инвестициями в 970 миллионов долларов. Контракт находится на рассмотрении парламента.
