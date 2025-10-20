https://1prime.ru/20251020/boliviya-863736085.html
Избранный президент Боливии Родриго Пас оценил БРИКС
Избранный президент Боливии Родриго Пас оценил БРИКС - 20.10.2025, ПРАЙМ
Избранный президент Боливии Родриго Пас оценил БРИКС
БРИКС - хорошая торговая группа, считает избранный президент Боливии Родриго Пас. | 20.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-20T23:50+0300
2025-10-20T23:50+0300
2025-10-20T23:50+0300
мировая экономика
боливия
китай
индия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859587885_0:60:1975:1171_1920x0_80_0_0_3d272f8d65ca72ffa9abe67a8cdf6e94.jpg
ЛА-ПАС, 20 окт - ПРАЙМ. БРИКС - хорошая торговая группа, считает избранный президент Боливии Родриго Пас. "БРИКС - хорошее (объединение - ред.), это хорошая торговая группа", - сказал он журналистам. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. БРИКС с 2024 года включает также Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, и с января 2025 года - Индонезию. В статусе партнёров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.
https://1prime.ru/20251018/briks-863666793.html
боливия
китай
индия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859587885_167:0:1808:1231_1920x0_80_0_0_aebeb29383168ba199956365dba81193.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, боливия, китай, индия
Мировая экономика, БОЛИВИЯ, КИТАЙ, ИНДИЯ
Избранный президент Боливии Родриго Пас оценил БРИКС
Избранный президент Боливии Родриго Пас назвал БРИКС хорошей торговой группой