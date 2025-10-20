https://1prime.ru/20251020/boliviya-863736085.html

Избранный президент Боливии Родриго Пас оценил БРИКС

2025-10-20T23:50+0300

ЛА-ПАС, 20 окт - ПРАЙМ. БРИКС - хорошая торговая группа, считает избранный президент Боливии Родриго Пас. "БРИКС - хорошее (объединение - ред.), это хорошая торговая группа", - сказал он журналистам. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. БРИКС с 2024 года включает также Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, и с января 2025 года - Индонезию. В статусе партнёров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.

