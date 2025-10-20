Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Избранный президент Боливии Родриго Пас оценил БРИКС - 20.10.2025, ПРАЙМ
Избранный президент Боливии Родриго Пас оценил БРИКС
2025-10-20T23:50+0300
2025-10-20T23:50+0300
мировая экономика
боливия
китай
индия
ЛА-ПАС, 20 окт - ПРАЙМ. БРИКС - хорошая торговая группа, считает избранный президент Боливии Родриго Пас. "БРИКС - хорошее (объединение - ред.), это хорошая торговая группа", - сказал он журналистам. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. БРИКС с 2024 года включает также Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, и с января 2025 года - Индонезию. В статусе партнёров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.
боливия
китай
индия
мировая экономика, боливия, китай, индия
Мировая экономика, БОЛИВИЯ, КИТАЙ, ИНДИЯ
23:50 20.10.2025
 
Избранный президент Боливии Родриго Пас оценил БРИКС

Избранный президент Боливии Родриго Пас назвал БРИКС хорошей торговой группой

© РИА НовостиФлаги стран-участников БРИКС
Флаги стран-участников БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2025
Флаги стран-участников БРИКС. Архивное фото
© РИА Новости
ЛА-ПАС, 20 окт - ПРАЙМ. БРИКС - хорошая торговая группа, считает избранный президент Боливии Родриго Пас.
"БРИКС - хорошее (объединение - ред.), это хорошая торговая группа", - сказал он журналистам.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. БРИКС с 2024 года включает также Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, и с января 2025 года - Индонезию. В статусе партнёров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.
Флаг Боливии - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2025
Боливии необходимо участие в БРИКС, считает эксперт
18 октября, 15:59
 
Мировая экономикаБОЛИВИЯКИТАЙИНДИЯ
 
 
