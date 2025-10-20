https://1prime.ru/20251020/byudzhet-863729749.html

В Госдуме одобрили проект бюджета на 2026-2028 годы

В Госдуме одобрили проект бюджета на 2026-2028 годы - 20.10.2025, ПРАЙМ

В Госдуме одобрили проект бюджета на 2026-2028 годы

Комитет по бюджету и налогам рекомендовал Госдуме принять в первом чтении проект федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. На... | 20.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-20T20:19+0300

2025-10-20T20:19+0300

2025-10-20T20:19+0300

финансы

россия

рф

антон силуанов

андрей макаров

госдума

дума

https://cdnn.1prime.ru/img/84016/89/840168961_0:102:3279:1946_1920x0_80_0_0_66fc9d887ae74ce8ae316bfad5dd89ab.jpg

МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Комитет по бюджету и налогам рекомендовал Госдуме принять в первом чтении проект федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. На рассмотрение Думы его планируется вынести 22 октября. Документ внесен правительством РФ. Он предусматривает утверждение основных характеристик бюджета на трехлетний период, которые определены исходя из прогнозируемого объема валового внутреннего продукта (ВВП) в 2026 году в размере 235,067 триллиона рублей, в 2027 году – 255,498 триллиона, в 2028 году – 276,346 триллиона, а также уровня инфляции, ежегодно не превышающего 4%. Председатель бюджетного комитета Андрей Макаров в ходе заседания сказал, что в комитет поступили заключения от 31 профильного комитета Госдумы и от комиссии по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности. "Все профильные комитеты и комиссия поддержали принятие проекта федерального бюджета на 2026 - 2028 годы в первом чтении", - сообщил депутат. Проект бюджета на предстоящую трехлетку сбалансированный и устойчивый, говорил ранее, представляя его на заседании бюджетного комитета, министр финансов России Антон Силуанов. А его ключевыми приоритетами являются выполнение социальных обязательств перед гражданами, обеспечение потребностей обороны и безопасности, достижение поставленных президентом РФ национальных целей развития, отмечал он. При этом ассигнования на индексацию социальных обязательств "заложены в полном объеме", подчеркивал министр. Выплаты ветеранам, инвалидам, материнский капитал, по его словам, будут проиндексированы с учетом уровня инфляции за предыдущий год. А страховые пенсии неработающих и работающих пенсионеров будут повышены с 1 января 2026 года на 7,6%. Причем это повышение объединит две индексации - по уровню инфляции и прогнозируемому росту зарплат в 2026 году, пояснял Силуанов. Кроме того, прожиточный минимум возрастет в 2026 году на 1,2 тысячи рублей и составит 18939 рублей. Это позволит увеличить размеры пособий и социальных выплат, определяемых из расчета этого показателя. Продолжится ускоренное повышение МРОТ, размер которого в 2026 году составит 27093 рубля. Это значительно ускорит рост заработной платы работников с небольшими доходами, пояснял министр. Общий объем доходов бюджета на 2026 год прогнозируется на уровне 40,283 триллиона рублей (17,1 % к ВВП), на 2027 год – 42,91 триллиона (16,8 % к ВВП), на 2028 год – 45,869 триллиона (16,6 % к ВВП), расходов – 44,069 триллиона (18,7 % к ВВП), 46,096 триллиона (18% к ВВП) и 49,383 триллиона (17,9 % к ВВП) соответственно. Таким образом, бюджет сформирован на весь трехлетний период с дефицитом, который с 1,6% ВВП в 2026 году сократится в следующем году до 1,2% ВВП и сохранится на уровне 1,3% ВВП в 2028 году. За этот период ненефтегазовый дефицит будет сокращен с 5,4% ВВП в 2026 году до 4,8% ВВП в 2027 году и останется на этом уровне в 2028 году. Верхний предел внутреннего госдолга РФ на начало 2027 года запланирован на уровне 37,44 триллиона рублей, 2028 года - 42,18 триллиона, 2029 года – 47,41 триллиона, внешнего - 66,8 миллиарда долларов (или 59,1 миллиарда евро), 63,9 миллиарда долларов (или 57,6 миллиарда евро) и 62,3 миллиарда долларов (или 56,1 миллиарда евро) соответственно.

https://1prime.ru/20251015/gosduma--863548127.html

https://1prime.ru/20251014/mrot-863496983.html

https://1prime.ru/20251014/foms-863513210.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, рф, антон силуанов, андрей макаров, госдума, дума