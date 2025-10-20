Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
20.10.2025
Carlsberg выпустил самую маленькую в мире бутылку пива
Carlsberg выпустил самую маленькую в мире бутылку пива - 20.10.2025, ПРАЙМ
Carlsberg выпустил самую маленькую в мире бутылку пива
Датский производитель пива Carlsberg выпустил самую маленькую в мире бутылку безалкогольного пива объемом всего 0,05 миллилитра, сообщила компания. | 20.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Датский производитель пива Carlsberg выпустил самую маленькую в мире бутылку безалкогольного пива объемом всего 0,05 миллилитра, сообщила компания. "Теперь мы делаем новый и уникальный шаг, представляя очень маленькую инновацию: самое маленькое пиво в мире… Бутылка пива всего 12 миллиметров в высоту и вмещает лишь 0,005 сантилитра пива (0,05 миллилитра - ред.)", - говорится в сообщении. Как уточняет компания, бутылка, наполненная каплей безалкогольного пива, символизирует важность умеренного употребления алкоголя. Выпуск был реализован совместно со шведским Государственным научно-исследовательским институтом (RISE) и компанией Glaskomponent, специализирующейся на стекольной промышленности. Оформлением бутылки занималась художница-миниатюрист Оса Странд. Компания также сообщила, что запускает конкурс среди студентов шведского технологического института (THS) на создание бутылки еще меньшего размера. Победитель получит приз в 10 тысяч шведских крон (около 1 тысячи долларов) и сможет посетить лабораторию Carlsberg в Копенгагене. О том, появятся ли бутылки такого объема на полках магазинов, производитель не сообщил.
12:27 20.10.2025
 
Carlsberg выпустил самую маленькую в мире бутылку пива

Производитель Carlsberg выпустил самую маленькую в мире бутылку пива

МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Датский производитель пива Carlsberg выпустил самую маленькую в мире бутылку безалкогольного пива объемом всего 0,05 миллилитра, сообщила компания.
"Теперь мы делаем новый и уникальный шаг, представляя очень маленькую инновацию: самое маленькое пиво в мире… Бутылка пива всего 12 миллиметров в высоту и вмещает лишь 0,005 сантилитра пива (0,05 миллилитра - ред.)", - говорится в сообщении.
Как уточняет компания, бутылка, наполненная каплей безалкогольного пива, символизирует важность умеренного употребления алкоголя.
Выпуск был реализован совместно со шведским Государственным научно-исследовательским институтом (RISE) и компанией Glaskomponent, специализирующейся на стекольной промышленности. Оформлением бутылки занималась художница-миниатюрист Оса Странд.
Компания также сообщила, что запускает конкурс среди студентов шведского технологического института (THS) на создание бутылки еще меньшего размера. Победитель получит приз в 10 тысяч шведских крон (около 1 тысячи долларов) и сможет посетить лабораторию Carlsberg в Копенгагене.
О том, появятся ли бутылки такого объема на полках магазинов, производитель не сообщил.
