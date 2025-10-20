https://1prime.ru/20251020/carlsberg--863716265.html
Carlsberg выпустил самую маленькую в мире бутылку пива
Carlsberg выпустил самую маленькую в мире бутылку пива - 20.10.2025, ПРАЙМ
Carlsberg выпустил самую маленькую в мире бутылку пива
Датский производитель пива Carlsberg выпустил самую маленькую в мире бутылку безалкогольного пива объемом всего 0,05 миллилитра, сообщила компания. | 20.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-20T12:27+0300
2025-10-20T12:27+0300
2025-10-20T12:27+0300
экономика
carlsberg
бизнес
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/76789/06/767890692_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_80180e59c48e8371b7fef0a34e8a41c0.jpg
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Датский производитель пива Carlsberg выпустил самую маленькую в мире бутылку безалкогольного пива объемом всего 0,05 миллилитра, сообщила компания. "Теперь мы делаем новый и уникальный шаг, представляя очень маленькую инновацию: самое маленькое пиво в мире… Бутылка пива всего 12 миллиметров в высоту и вмещает лишь 0,005 сантилитра пива (0,05 миллилитра - ред.)", - говорится в сообщении. Как уточняет компания, бутылка, наполненная каплей безалкогольного пива, символизирует важность умеренного употребления алкоголя. Выпуск был реализован совместно со шведским Государственным научно-исследовательским институтом (RISE) и компанией Glaskomponent, специализирующейся на стекольной промышленности. Оформлением бутылки занималась художница-миниатюрист Оса Странд. Компания также сообщила, что запускает конкурс среди студентов шведского технологического института (THS) на создание бутылки еще меньшего размера. Победитель получит приз в 10 тысяч шведских крон (около 1 тысячи долларов) и сможет посетить лабораторию Carlsberg в Копенгагене. О том, появятся ли бутылки такого объема на полках магазинов, производитель не сообщил.
https://1prime.ru/20251020/pivo-863714089.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76789/06/767890692_77:0:1410:1000_1920x0_80_0_0_7641e85d94fefc309668eca1588fee6d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
carlsberg, бизнес, мировая экономика
Экономика, Carlsberg, Бизнес, Мировая экономика
Carlsberg выпустил самую маленькую в мире бутылку пива
Производитель Carlsberg выпустил самую маленькую в мире бутылку пива
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Датский производитель пива Carlsberg выпустил самую маленькую в мире бутылку безалкогольного пива объемом всего 0,05 миллилитра, сообщила компания.
"Теперь мы делаем новый и уникальный шаг, представляя очень маленькую инновацию: самое маленькое пиво в мире… Бутылка пива всего 12 миллиметров в высоту и вмещает лишь 0,005 сантилитра пива (0,05 миллилитра - ред.)", - говорится в сообщении.
Как уточняет компания, бутылка, наполненная каплей безалкогольного пива, символизирует важность умеренного употребления алкоголя.
Выпуск был реализован совместно со шведским Государственным научно-исследовательским институтом (RISE) и компанией Glaskomponent, специализирующейся на стекольной промышленности. Оформлением бутылки занималась художница-миниатюрист Оса Странд.
Компания также сообщила, что запускает конкурс среди студентов шведского технологического института (THS) на создание бутылки еще меньшего размера. Победитель получит приз в 10 тысяч шведских крон (около 1 тысячи долларов) и сможет посетить лабораторию Carlsberg
в Копенгагене.
О том, появятся ли бутылки такого объема на полках магазинов, производитель не сообщил.
Россия сократила ввоз пива из Китая