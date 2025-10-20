Доход на душу населения в Китае достиг 32509 юаней

https://1prime.ru/20251020/dohod-863706067.html

ПЕКИН, 20 окт - ПРАЙМ. Располагаемый доход на душу населения в Китае по итогам трех кварталов 2025 года достиг 32509 юаней (4,56 тысячи долларов), рост в годовом выражении составил 5,1%, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные государственного статистического управления КНР. "Располагаемый доход на душу населения за три квартала 2025 года достиг 32509 юаней, номинальный рост в годовом выражении составил 5,1%, реальный рост с учетом ценового фактора - 5,2%", - говорится в докладе ведомства. Доход на душу населения в городах за отчетный период составил 42991 юань (6,03 тысячи долларов), номинальный рост - 4,4%, реальный рост - 4,5%, при этом располагаемый доход на душу населения сельских жителей составил 17686 юаней (2,48 тысячи долларов), номинальный рост - 5,7%, реальный - 6%. Власти Китая в октябре 2020 года поставили цель к 2035 году довести ВВП на душу населения до уровня среднеразвитых стран. К среднеразвитым странам, к примеру, относятся Испания, Греция, Португалия. По данным Всемирного банка, по состоянию на 2018 год ВВП на душу населения в Китае с его почти полуторамиллиардным населением составлял 9770,85 доллара, в Испании тогда показатель был 30 370,89 доллара, в Португалии – 23 407,91 доллара, а в Греции – 20 324,25 доллара.

