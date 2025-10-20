Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доход на душу населения в Китае достиг 32509 юаней - 20.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251020/dohod-863706067.html
Доход на душу населения в Китае достиг 32509 юаней
Доход на душу населения в Китае достиг 32509 юаней - 20.10.2025, ПРАЙМ
Доход на душу населения в Китае достиг 32509 юаней
Располагаемый доход на душу населения в Китае по итогам трех кварталов 2025 года достиг 32509 юаней (4,56 тысячи долларов), рост в годовом выражении составил... | 20.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-20T06:08+0300
2025-10-20T06:08+0300
экономика
мировая экономика
китай
испания
греция
всемирный банк
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863706067.jpg?1760929692
ПЕКИН, 20 окт - ПРАЙМ. Располагаемый доход на душу населения в Китае по итогам трех кварталов 2025 года достиг 32509 юаней (4,56 тысячи долларов), рост в годовом выражении составил 5,1%, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные государственного статистического управления КНР. "Располагаемый доход на душу населения за три квартала 2025 года достиг 32509 юаней, номинальный рост в годовом выражении составил 5,1%, реальный рост с учетом ценового фактора - 5,2%", - говорится в докладе ведомства. Доход на душу населения в городах за отчетный период составил 42991 юань (6,03 тысячи долларов), номинальный рост - 4,4%, реальный рост - 4,5%, при этом располагаемый доход на душу населения сельских жителей составил 17686 юаней (2,48 тысячи долларов), номинальный рост - 5,7%, реальный - 6%. Власти Китая в октябре 2020 года поставили цель к 2035 году довести ВВП на душу населения до уровня среднеразвитых стран. К среднеразвитым странам, к примеру, относятся Испания, Греция, Португалия. По данным Всемирного банка, по состоянию на 2018 год ВВП на душу населения в Китае с его почти полуторамиллиардным населением составлял 9770,85 доллара, в Испании тогда показатель был 30 370,89 доллара, в Португалии – 23 407,91 доллара, а в Греции – 20 324,25 доллара.
китай
испания
греция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, китай, испания, греция, всемирный банк
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, ИСПАНИЯ, ГРЕЦИЯ, Всемирный банк
06:08 20.10.2025
 
Доход на душу населения в Китае достиг 32509 юаней

Доход на душу населения в Китае достиг 32509 юаней

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕКИН, 20 окт - ПРАЙМ. Располагаемый доход на душу населения в Китае по итогам трех кварталов 2025 года достиг 32509 юаней (4,56 тысячи долларов), рост в годовом выражении составил 5,1%, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные государственного статистического управления КНР.
"Располагаемый доход на душу населения за три квартала 2025 года достиг 32509 юаней, номинальный рост в годовом выражении составил 5,1%, реальный рост с учетом ценового фактора - 5,2%", - говорится в докладе ведомства.
Доход на душу населения в городах за отчетный период составил 42991 юань (6,03 тысячи долларов), номинальный рост - 4,4%, реальный рост - 4,5%, при этом располагаемый доход на душу населения сельских жителей составил 17686 юаней (2,48 тысячи долларов), номинальный рост - 5,7%, реальный - 6%.
Власти Китая в октябре 2020 года поставили цель к 2035 году довести ВВП на душу населения до уровня среднеразвитых стран. К среднеразвитым странам, к примеру, относятся Испания, Греция, Португалия. По данным Всемирного банка, по состоянию на 2018 год ВВП на душу населения в Китае с его почти полуторамиллиардным населением составлял 9770,85 доллара, в Испании тогда показатель был 30 370,89 доллара, в Португалии – 23 407,91 доллара, а в Греции – 20 324,25 доллара.
 
ЭкономикаМировая экономикаКИТАЙИСПАНИЯГРЕЦИЯВсемирный банк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала