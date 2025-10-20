Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доллар дешевеет к евро и иене на опасениях за экономику США - 20.10.2025
Доллар дешевеет к евро и иене на опасениях за экономику США
2025-10-20T17:56+0300
2025-10-20T17:56+0300
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается по отношению к евро и иене в понедельник вечером на фоне сохраняющихся опасений за американскую экономику, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 17.41 мск курс евро к доллару рос до 1,1663 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1652 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 150,46 иены с уровня прошлого закрытия в 150,64 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивался на 0,04% - до 98,47 пункта. Аналитики отмечают, что давление на американскую валюту оказывает ряд факторов, влияющих на экономическую активность в США. "Во-первых, шатдаун правительства наносит ущерб экономической активности - как прямо, так и косвенно", - приводит агентство Рейтер мнение экономиста Societe Generale Клауса Баадера (Klaus Baader). По словам эксперта, также серьезным поводом для беспокойства является торговая напряженность между Китаем и США. Кроме того, уже вступившие в силу импортные пошлины США замедляют рост реальных доходов домохозяйств и прибыльность корпораций.
рынок, торги, сша, китай, societe generale, мировая экономика
17:56 20.10.2025
 
© РИА Новости . Нина Зотина
Денежные купюры США
Денежные купюры США. Архивное фото
© РИА Новости . Нина Зотина
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается по отношению к евро и иене в понедельник вечером на фоне сохраняющихся опасений за американскую экономику, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 17.41 мск курс евро к доллару рос до 1,1663 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1652 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 150,46 иены с уровня прошлого закрытия в 150,64 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивался на 0,04% - до 98,47 пункта.
Аналитики отмечают, что давление на американскую валюту оказывает ряд факторов, влияющих на экономическую активность в США.
"Во-первых, шатдаун правительства наносит ущерб экономической активности - как прямо, так и косвенно", - приводит агентство Рейтер мнение экономиста Societe Generale Клауса Баадера (Klaus Baader).
По словам эксперта, также серьезным поводом для беспокойства является торговая напряженность между Китаем и США. Кроме того, уже вступившие в силу импортные пошлины США замедляют рост реальных доходов домохозяйств и прибыльность корпораций.
