Доллар дешевеет к евро и иене на опасениях за экономику США

Стоимость доллара снижается по отношению к евро и иене в понедельник вечером на фоне сохраняющихся опасений за американскую экономику, свидетельствуют данные... | 20.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-20T17:56+0300
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается по отношению к евро и иене в понедельник вечером на фоне сохраняющихся опасений за американскую экономику, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 17.41 мск курс евро к доллару рос до 1,1663 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1652 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 150,46 иены с уровня прошлого закрытия в 150,64 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивался на 0,04% - до 98,47 пункта. Аналитики отмечают, что давление на американскую валюту оказывает ряд факторов, влияющих на экономическую активность в США. "Во-первых, шатдаун правительства наносит ущерб экономической активности - как прямо, так и косвенно", - приводит агентство Рейтер мнение экономиста Societe Generale Клауса Баадера (Klaus Baader). По словам эксперта, также серьезным поводом для беспокойства является торговая напряженность между Китаем и США. Кроме того, уже вступившие в силу импортные пошлины США замедляют рост реальных доходов домохозяйств и прибыльность корпораций.
