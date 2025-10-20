https://1prime.ru/20251020/dollar-863724671.html

Доллар дешевеет к евро и иене на опасениях за экономику США

Доллар дешевеет к евро и иене на опасениях за экономику США - 20.10.2025, ПРАЙМ

Доллар дешевеет к евро и иене на опасениях за экономику США

Стоимость доллара снижается по отношению к евро и иене в понедельник вечером на фоне сохраняющихся опасений за американскую экономику, свидетельствуют данные... | 20.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-20T17:56+0300

2025-10-20T17:56+0300

2025-10-20T17:56+0300

рынок

торги

сша

китай

societe generale

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/83639/08/836390815_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4a7ef934a48f0e09853528f6a2a6aad9.jpg

МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается по отношению к евро и иене в понедельник вечером на фоне сохраняющихся опасений за американскую экономику, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 17.41 мск курс евро к доллару рос до 1,1663 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1652 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 150,46 иены с уровня прошлого закрытия в 150,64 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивался на 0,04% - до 98,47 пункта. Аналитики отмечают, что давление на американскую валюту оказывает ряд факторов, влияющих на экономическую активность в США. "Во-первых, шатдаун правительства наносит ущерб экономической активности - как прямо, так и косвенно", - приводит агентство Рейтер мнение экономиста Societe Generale Клауса Баадера (Klaus Baader). По словам эксперта, также серьезным поводом для беспокойства является торговая напряженность между Китаем и США. Кроме того, уже вступившие в силу импортные пошлины США замедляют рост реальных доходов домохозяйств и прибыльность корпораций.

https://1prime.ru/20251020/yuan-863724390.html

сша

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, сша, китай, societe generale, мировая экономика