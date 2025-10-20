Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕК не предлагала компенсаций Венгрии при запрете на импорт газа из России - 20.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251020/ek--863715012.html
ЕК не предлагала компенсаций Венгрии при запрете на импорт газа из России
ЕК не предлагала компенсаций Венгрии при запрете на импорт газа из России - 20.10.2025, ПРАЙМ
ЕК не предлагала компенсаций Венгрии при запрете на импорт газа из России
Еврокомиссия не предлагает Венгрии и Словакии компенсаций в обсуждении запрета на импорт российского газа с 2027 года, заявил в Люксембурге Еврокомиссар по... | 20.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-20T11:27+0300
2025-10-20T11:27+0300
энергетика
словакия
венгрия
люксембург
роберт фицо
виктор орбан
петер сийярто
ецб
ек
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/83831/55/838315508_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_f85e03730da2fd30939976ddd3e87e4b.jpg
БРЮССЕЛЬ, 20 окт – ПРАЙМ. Еврокомиссия не предлагает Венгрии и Словакии компенсаций в обсуждении запрета на импорт российского газа с 2027 года, заявил в Люксембурге Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен перед встречи министров энергетики стран ЕС. Согласно предложению ЕК, заключение новых контрактов на поставки российского газа будут запрещены уже с начала 2026 года, действующие краткосрочные контракты будут исполняться до середины июня 2026 года, а долгосрочные – до 1 января 2027 года, соответственно. Проект также предусматривает прекращение импорта нефти и нефтепродуктов из России в ЕС с 2026 года. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии. "Я не согласен со всеми заявлениями, которые были сделаны некоторыми из этих стран (Венгрией и Словакией – ред.), но я согласен с тем, что у них есть проблемы, и мы поможем им решить эти проблемы. Со стороны ЕК мы поддерживаем очень тесный контакт с соответствующими странами и сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь… У нас пока нет крупных компенсационных схем, это не обсуждается. Но мы поможем диверсифицировать цепочки поставок", - сказал он. Ранее премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что никто не может указывать республике, откуда ей брать нефть и газ, поскольку это относится к решениям, которые страны должны принимать самостоятельно. Он заявил, что разделяет мнение венгерского премьер-министра Виктора Орбана о том, что “политическое и идеологическое решение полностью отрезать Европу от поставок топлива из России нанесет ущерб не только Словакии и Венгрии, но и серьезно навредит всему Европейскому союзу”. Премьер Словакии неоднократно заявлял, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности. Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Венгрия и Словакия сделают все возможное, чтобы Брюссель не мог лишить их нефти и газа из России, без которых энергоснабжение двух стран было бы невозможно. В проходящем в настоящее время согласование новом 19-м пакете европейских антироссийских санкций также, как ожидается, будут меры против российского энергетического сектора, в частности, запрет на импорт в ЕС СПГ из России с начала 2027 года. Одновременно Еврокомиссия продвигает идею о введении пошлин на российскую нефть, транспортируемую по трубопроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию. Бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы ЕК, в конце 2024 года констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже.
https://1prime.ru/20251019/chekhiya-863694020.html
https://1prime.ru/20251017/gaz-863646719.html
словакия
венгрия
люксембург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83831/55/838315508_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_df00910f85de1d58d960a8df899834c4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
словакия, венгрия, люксембург, роберт фицо, виктор орбан, петер сийярто, ецб, ек, ес, газ, россия
Энергетика, СЛОВАКИЯ, ВЕНГРИЯ, ЛЮКСЕМБУРГ, Роберт Фицо, Виктор Орбан, Петер Сийярто, ЕЦБ, ЕК, ЕС, Газ, РОССИЯ
11:27 20.10.2025
 
ЕК не предлагала компенсаций Венгрии при запрете на импорт газа из России

ЕК не предлагает компенсаций Венгрии и Словакии в случае запрета на импорт газа из РФ

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕК
ЕК - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2025
ЕК. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 20 окт – ПРАЙМ. Еврокомиссия не предлагает Венгрии и Словакии компенсаций в обсуждении запрета на импорт российского газа с 2027 года, заявил в Люксембурге Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен перед встречи министров энергетики стран ЕС.
Согласно предложению ЕК, заключение новых контрактов на поставки российского газа будут запрещены уже с начала 2026 года, действующие краткосрочные контракты будут исполняться до середины июня 2026 года, а долгосрочные – до 1 января 2027 года, соответственно. Проект также предусматривает прекращение импорта нефти и нефтепродуктов из России в ЕС с 2026 года.
Участок магистрального газопровода
В Чехии рассказали о ситуации в подземных хранилищах газа
Вчера, 17:22
Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
"Я не согласен со всеми заявлениями, которые были сделаны некоторыми из этих стран (Венгрией и Словакией – ред.), но я согласен с тем, что у них есть проблемы, и мы поможем им решить эти проблемы. Со стороны ЕК мы поддерживаем очень тесный контакт с соответствующими странами и сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь… У нас пока нет крупных компенсационных схем, это не обсуждается. Но мы поможем диверсифицировать цепочки поставок", - сказал он.
Ранее премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что никто не может указывать республике, откуда ей брать нефть и газ, поскольку это относится к решениям, которые страны должны принимать самостоятельно. Он заявил, что разделяет мнение венгерского премьер-министра Виктора Орбана о том, что “политическое и идеологическое решение полностью отрезать Европу от поставок топлива из России нанесет ущерб не только Словакии и Венгрии, но и серьезно навредит всему Европейскому союзу”.
Премьер Словакии неоднократно заявлял, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности.
Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Венгрия и Словакия сделают все возможное, чтобы Брюссель не мог лишить их нефти и газа из России, без которых энергоснабжение двух стран было бы невозможно.
В проходящем в настоящее время согласование новом 19-м пакете европейских антироссийских санкций также, как ожидается, будут меры против российского энергетического сектора, в частности, запрет на импорт в ЕС СПГ из России с начала 2027 года.
Одновременно Еврокомиссия продвигает идею о введении пошлин на российскую нефть, транспортируемую по трубопроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию.
Бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы ЕК, в конце 2024 года констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже.
Комплекс подготовки экспортного газа - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2025
Цены на газ в Европе снизились на 1%
17 октября, 19:23
 
ЭнергетикаСЛОВАКИЯВЕНГРИЯЛЮКСЕМБУРГРоберт ФицоВиктор ОрбанПетер СийяртоЕЦБЕКЕСГазРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала