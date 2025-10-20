https://1prime.ru/20251020/ek--863715012.html

ЕК не предлагала компенсаций Венгрии при запрете на импорт газа из России

ЕК не предлагала компенсаций Венгрии при запрете на импорт газа из России

БРЮССЕЛЬ, 20 окт – ПРАЙМ. Еврокомиссия не предлагает Венгрии и Словакии компенсаций в обсуждении запрета на импорт российского газа с 2027 года, заявил в Люксембурге Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен перед встречи министров энергетики стран ЕС. Согласно предложению ЕК, заключение новых контрактов на поставки российского газа будут запрещены уже с начала 2026 года, действующие краткосрочные контракты будут исполняться до середины июня 2026 года, а долгосрочные – до 1 января 2027 года, соответственно. Проект также предусматривает прекращение импорта нефти и нефтепродуктов из России в ЕС с 2026 года. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии. "Я не согласен со всеми заявлениями, которые были сделаны некоторыми из этих стран (Венгрией и Словакией – ред.), но я согласен с тем, что у них есть проблемы, и мы поможем им решить эти проблемы. Со стороны ЕК мы поддерживаем очень тесный контакт с соответствующими странами и сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь… У нас пока нет крупных компенсационных схем, это не обсуждается. Но мы поможем диверсифицировать цепочки поставок", - сказал он. Ранее премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что никто не может указывать республике, откуда ей брать нефть и газ, поскольку это относится к решениям, которые страны должны принимать самостоятельно. Он заявил, что разделяет мнение венгерского премьер-министра Виктора Орбана о том, что “политическое и идеологическое решение полностью отрезать Европу от поставок топлива из России нанесет ущерб не только Словакии и Венгрии, но и серьезно навредит всему Европейскому союзу”. Премьер Словакии неоднократно заявлял, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности. Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Венгрия и Словакия сделают все возможное, чтобы Брюссель не мог лишить их нефти и газа из России, без которых энергоснабжение двух стран было бы невозможно. В проходящем в настоящее время согласование новом 19-м пакете европейских антироссийских санкций также, как ожидается, будут меры против российского энергетического сектора, в частности, запрет на импорт в ЕС СПГ из России с начала 2027 года. Одновременно Еврокомиссия продвигает идею о введении пошлин на российскую нефть, транспортируемую по трубопроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию. Бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы ЕК, в конце 2024 года констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже.

