В ЕК признали, что 13 процентов потребляемого в ЕС газа поступает из России - 20.10.2025
В ЕК признали, что 13 процентов потребляемого в ЕС газа поступает из России
В ЕК признали, что 13 процентов потребляемого в ЕС газа поступает из России - 20.10.2025, ПРАЙМ
В ЕК признали, что 13 процентов потребляемого в ЕС газа поступает из России
Доля российского газа, потребляемого в Европейском союзе, упала с 45% в 2022 году до примерно 13% в октябре 2025 года, заявил в Люксембурге еврокомиссар по... | 20.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-20T12:17+0300
2025-10-20T12:17+0300
БРЮССЕЛЬ, 20 окт – ПРАЙМ. Доля российского газа, потребляемого в Европейском союзе, упала с 45% в 2022 году до примерно 13% в октябре 2025 года, заявил в Люксембурге еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен перед встречей министров энергетики стран ЕС. Согласно предложению ЕК, заключение новых контрактов на поставки российского газа будет запрещено уже с начала 2026 года, действующие краткосрочные контракты будут исполняться до середины июня 2026 года, а долгосрочные – до 1 января 2027 года. Проект также предусматривает прекращение импорта нефти и нефтепродуктов из России в ЕС с 2026 года. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии. "Когда началась война, мы получали 45% нашего газа из России. Тем не менее нам удалось значительно снизить этот показатель. Так что сегодня у нас 13%, возможно, даже немного меньше. Этого по-прежнему слишком много, и нам нужно избавиться полностью от него", - сказал он. В проходящем в настоящее время согласование новом 19-м пакете европейских антироссийских санкций также, как ожидается, будут меры против российского энергетического сектора, в частности, запрет на импорт в ЕС СПГ из России с начала 2027 года. Одновременно Еврокомиссия продвигает идею о введении пошлин на российскую нефть, транспортируемую по трубопроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию. Бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы ЕК, в конце 2024 года констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже.
https://1prime.ru/20251019/chekhiya-863694020.html
12:17 20.10.2025
 
В ЕК признали, что 13 процентов потребляемого в ЕС газа поступает из России

Еврокомиссар Йоргенсен признал, что 13 процентов потребляемого в ЕС газа поступает из РФ

БРЮССЕЛЬ, 20 окт – ПРАЙМ. Доля российского газа, потребляемого в Европейском союзе, упала с 45% в 2022 году до примерно 13% в октябре 2025 года, заявил в Люксембурге еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен перед встречей министров энергетики стран ЕС.
Согласно предложению ЕК, заключение новых контрактов на поставки российского газа будет запрещено уже с начала 2026 года, действующие краткосрочные контракты будут исполняться до середины июня 2026 года, а долгосрочные – до 1 января 2027 года. Проект также предусматривает прекращение импорта нефти и нефтепродуктов из России в ЕС с 2026 года.
Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
"Когда началась война, мы получали 45% нашего газа из России. Тем не менее нам удалось значительно снизить этот показатель. Так что сегодня у нас 13%, возможно, даже немного меньше. Этого по-прежнему слишком много, и нам нужно избавиться полностью от него", - сказал он.
В проходящем в настоящее время согласование новом 19-м пакете европейских антироссийских санкций также, как ожидается, будут меры против российского энергетического сектора, в частности, запрет на импорт в ЕС СПГ из России с начала 2027 года.
Одновременно Еврокомиссия продвигает идею о введении пошлин на российскую нефть, транспортируемую по трубопроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию.
Бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы ЕК, в конце 2024 года констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже.
В Чехии рассказали о ситуации в подземных хранилищах газа
Вчера, 17:22
 
