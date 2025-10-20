https://1prime.ru/20251020/ek-863719588.html

В ЕК начнут прорабатывать проект запрета на импорт российского урана

2025-10-20T14:37+0300

2025-10-20T14:37+0300

2025-10-20T14:38+0300

экономика

мировая экономика

рф

италия

сша

марио драги

ес

ек

совет евросоюза

https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_f195642713fe1cbb1763d53c38aaa16d.jpg

БРЮССЕЛЬ, 20 окт - РИА Новости. Еврокомиссия начнет работу над проектом запрета на импорт российского урана в ЕС, сообщила в понедельник представитель ЕК Ана Кайза Итконен. "Мы хотим включить часть по ядерному топливу, имеется в виду поэтапное прекращение импорта урана в ЕС полностью... Цепочки поставок в сфере ядерной энергетики имеют свои особенности и сложности, которые нам нужно будет обсудить, прежде чем вносить предложение. Но, несмотря на это, мы четко даем понять, что предложение будет. Я не имею информации о конкретных временных рамках", - сказала она на брифинге Еврокомиссии. Итконен добавила, что до этого фокус был направлен на предложения по отказу от российского газа и что теперь начнется работа по преобразованиям в сфере ядерной энергетики. В понедельник Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 года на основании предложения Европейской комиссии, сохранив при этом переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года. Бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы ЕК, в конце 2024 года констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже.

мировая экономика, рф, италия, сша, марио драги, ес, ек, совет евросоюза