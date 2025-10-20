Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экс-аналитик ЦРУ допустил попытку сорвать встречу Путина и Трампа - 20.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251020/eks-analitik-863707027.html
Экс-аналитик ЦРУ допустил попытку сорвать встречу Путина и Трампа
Экс-аналитик ЦРУ допустил попытку сорвать встречу Путина и Трампа - 20.10.2025, ПРАЙМ
Экс-аналитик ЦРУ допустил попытку сорвать встречу Путина и Трампа
Восточные члены НАТО, лежащие на пути из России в Венгрию, могут попытаться сорвать встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште... | 20.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-20T07:17+0300
2025-10-20T07:17+0300
россия
мировая экономика
экономика
рф
венгрия
будапешт
владимир путин
дональд трамп
юрий ушаков
нато
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863707027.jpg?1760933860
МОСКВА, 20 окт – ПРАЙМ. Восточные члены НАТО, лежащие на пути из России в Венгрию, могут попытаться сорвать встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште отказом впустить российский президентский самолет в свое воздушное пространство, предупредил в разговоре с РИА Новости бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. "Это возможно. Будь я президентом Путиным, точно летел бы в сопровождении военных самолетов", - сказал Джонсон агентству на полях празднования двадцатилетия канала RT, отвечая на вопрос о вероятности отказа восточных членов НАТО пропустить официальный борт из РФ. С его точки зрения, Болгария или Румыния были бы более вероятными вариантами для полета над ними самолета президента РФ, а Польша вряд ли подошла бы из-за крайне отрицательного отношения ее руководства к России. Путин и Трамп 16 октября провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся два с половиной часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления начнут готовить новую встречу лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. По словам Ушакова, столицу Венгрии предложил американский лидер, а президент России поддержал идею. Премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил, что распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту в Будапеште. По его словам, эта работа началась 16 октября. Венгерский премьер назвал высокими шансы на то, что саммит РФ-США приведет к установлению мира на Украине.
рф
венгрия
будапешт
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, рф, венгрия, будапешт, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, нато, цру, rt
РОССИЯ, Мировая экономика, Экономика, РФ, ВЕНГРИЯ, Будапешт, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, НАТО, ЦРУ, RT
07:17 20.10.2025
 
Экс-аналитик ЦРУ допустил попытку сорвать встречу Путина и Трампа

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: НАТО может сорвать встречу Путина и Трампа

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 окт – ПРАЙМ. Восточные члены НАТО, лежащие на пути из России в Венгрию, могут попытаться сорвать встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште отказом впустить российский президентский самолет в свое воздушное пространство, предупредил в разговоре с РИА Новости бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"Это возможно. Будь я президентом Путиным, точно летел бы в сопровождении военных самолетов", - сказал Джонсон агентству на полях празднования двадцатилетия канала RT, отвечая на вопрос о вероятности отказа восточных членов НАТО пропустить официальный борт из РФ.
С его точки зрения, Болгария или Румыния были бы более вероятными вариантами для полета над ними самолета президента РФ, а Польша вряд ли подошла бы из-за крайне отрицательного отношения ее руководства к России.
Путин и Трамп 16 октября провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся два с половиной часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления начнут готовить новую встречу лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. По словам Ушакова, столицу Венгрии предложил американский лидер, а президент России поддержал идею.
Премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил, что распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту в Будапеште. По его словам, эта работа началась 16 октября. Венгерский премьер назвал высокими шансы на то, что саммит РФ-США приведет к установлению мира на Украине.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаРФВЕНГРИЯБудапештВладимир ПутинДональд ТрампЮрий УшаковНАТОЦРУRT
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала