https://1prime.ru/20251020/eksperty-863703912.html

Эксперты рассказали, сколько россияне готовы платить за аренду жилья

Эксперты рассказали, сколько россияне готовы платить за аренду жилья - 20.10.2025, ПРАЙМ

Эксперты рассказали, сколько россияне готовы платить за аренду жилья

Россияне при аренде жилья для длительного проживания ориентируются на бюджет в 27,2 тысячи рублей в месяц, свидетельствует исследование заведующего кафедрой... | 20.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-20T02:40+0300

2025-10-20T02:40+0300

2025-10-20T02:40+0300

недвижимость

бизнес

россия

москва

санкт-петербург

новосибирск

александр цыганов

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863703912.jpg?1760917220

МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Россияне при аренде жилья для длительного проживания ориентируются на бюджет в 27,2 тысячи рублей в месяц, свидетельствует исследование заведующего кафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета при правительстве РФ Александра Цыганова, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Люди, желающие арендовать квартиру на длительный срок, ориентируются на средний бюджет в 27,2 тысячи рублей в месяц. Год назад арендаторы были готовы платить 25,9 тысячи рублей в месяц", - говорится в исследовании. Согласно исследованию, в третьем квартале 2025 года по сравнению с этим же периодом прошлого года на 20,1% снизилось количество желающих арендовать жилье на длительный срок. Наибольший рост спроса на аренду квартир зафиксирован в Севастополе, Махачкале, Сургуте, Симферополе и Владимире, а также в Тюмени, Архангельске, Нижневартовске, Калуге и Барнауле. "Снижение спроса на аренду связано с экономическим развитием страны. Спрос на квалифицированных сотрудников по всей стране приводит к тому, что люди способны найти квалифицированную и хорошо оплачиваемую работу у себя дома, не переезжая на новое место жительства. Что способствует снижению потоков экономической эмиграции и, соответственно, падению спроса на долгосрочную аренду жилья", - объяснил Цыганов. Уточняется, что по размерам рынка аренды жилья сегодня лидируют Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Нижний Новгород, а также Краснодар, Ростов-на-Дону, Красноярск, Воронеж и Казань. Как указано в исследовании, поток арендаторов из Санкт-Петербурга, Краснодара, Сочи, Нижнего Новгорода и Новосибирска формирует рынок Москвы, а в Петербурге в большей степени оказываются выходцы из Москвы, Новосибирска, Омска, Курска и Брянска. В исследовании проанализированы рынки аренды жилой недвижимости в городах с населением более 250 тысяч человек.

москва

санкт-петербург

новосибирск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, бизнес, россия, москва, санкт-петербург, новосибирск, александр цыганов