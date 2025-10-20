Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперты рассказали, сколько россияне готовы платить за аренду жилья - 20.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251020/eksperty-863703912.html
Эксперты рассказали, сколько россияне готовы платить за аренду жилья
Эксперты рассказали, сколько россияне готовы платить за аренду жилья - 20.10.2025, ПРАЙМ
Эксперты рассказали, сколько россияне готовы платить за аренду жилья
Россияне при аренде жилья для длительного проживания ориентируются на бюджет в 27,2 тысячи рублей в месяц, свидетельствует исследование заведующего кафедрой... | 20.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-20T02:40+0300
2025-10-20T02:40+0300
недвижимость
бизнес
россия
москва
санкт-петербург
новосибирск
александр цыганов
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863703912.jpg?1760917220
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Россияне при аренде жилья для длительного проживания ориентируются на бюджет в 27,2 тысячи рублей в месяц, свидетельствует исследование заведующего кафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета при правительстве РФ Александра Цыганова, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Люди, желающие арендовать квартиру на длительный срок, ориентируются на средний бюджет в 27,2 тысячи рублей в месяц. Год назад арендаторы были готовы платить 25,9 тысячи рублей в месяц", - говорится в исследовании. Согласно исследованию, в третьем квартале 2025 года по сравнению с этим же периодом прошлого года на 20,1% снизилось количество желающих арендовать жилье на длительный срок. Наибольший рост спроса на аренду квартир зафиксирован в Севастополе, Махачкале, Сургуте, Симферополе и Владимире, а также в Тюмени, Архангельске, Нижневартовске, Калуге и Барнауле. "Снижение спроса на аренду связано с экономическим развитием страны. Спрос на квалифицированных сотрудников по всей стране приводит к тому, что люди способны найти квалифицированную и хорошо оплачиваемую работу у себя дома, не переезжая на новое место жительства. Что способствует снижению потоков экономической эмиграции и, соответственно, падению спроса на долгосрочную аренду жилья", - объяснил Цыганов. Уточняется, что по размерам рынка аренды жилья сегодня лидируют Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Нижний Новгород, а также Краснодар, Ростов-на-Дону, Красноярск, Воронеж и Казань. Как указано в исследовании, поток арендаторов из Санкт-Петербурга, Краснодара, Сочи, Нижнего Новгорода и Новосибирска формирует рынок Москвы, а в Петербурге в большей степени оказываются выходцы из Москвы, Новосибирска, Омска, Курска и Брянска. В исследовании проанализированы рынки аренды жилой недвижимости в городах с населением более 250 тысяч человек.
москва
санкт-петербург
новосибирск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
недвижимость, бизнес, россия, москва, санкт-петербург, новосибирск, александр цыганов
Недвижимость, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НОВОСИБИРСК, Александр Цыганов
02:40 20.10.2025
 
Эксперты рассказали, сколько россияне готовы платить за аренду жилья

Эксперт Цыганов: россияне при аренде жилья ориентируются на бюджет в 27 тысяч рублей

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Россияне при аренде жилья для длительного проживания ориентируются на бюджет в 27,2 тысячи рублей в месяц, свидетельствует исследование заведующего кафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета при правительстве РФ Александра Цыганова, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Люди, желающие арендовать квартиру на длительный срок, ориентируются на средний бюджет в 27,2 тысячи рублей в месяц. Год назад арендаторы были готовы платить 25,9 тысячи рублей в месяц", - говорится в исследовании.
Согласно исследованию, в третьем квартале 2025 года по сравнению с этим же периодом прошлого года на 20,1% снизилось количество желающих арендовать жилье на длительный срок. Наибольший рост спроса на аренду квартир зафиксирован в Севастополе, Махачкале, Сургуте, Симферополе и Владимире, а также в Тюмени, Архангельске, Нижневартовске, Калуге и Барнауле.
"Снижение спроса на аренду связано с экономическим развитием страны. Спрос на квалифицированных сотрудников по всей стране приводит к тому, что люди способны найти квалифицированную и хорошо оплачиваемую работу у себя дома, не переезжая на новое место жительства. Что способствует снижению потоков экономической эмиграции и, соответственно, падению спроса на долгосрочную аренду жилья", - объяснил Цыганов.
Уточняется, что по размерам рынка аренды жилья сегодня лидируют Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Нижний Новгород, а также Краснодар, Ростов-на-Дону, Красноярск, Воронеж и Казань. Как указано в исследовании, поток арендаторов из Санкт-Петербурга, Краснодара, Сочи, Нижнего Новгорода и Новосибирска формирует рынок Москвы, а в Петербурге в большей степени оказываются выходцы из Москвы, Новосибирска, Омска, Курска и Брянска.
В исследовании проанализированы рынки аренды жилой недвижимости в городах с населением более 250 тысяч человек.
 
НедвижимостьБизнесРОССИЯМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГНОВОСИБИРСКАлександр Цыганов
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала