Эксперты рассказали, сколько россияне готовы платить за аренду жилья
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Россияне при аренде жилья для длительного проживания ориентируются на бюджет в 27,2 тысячи рублей в месяц, свидетельствует исследование заведующего кафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета при правительстве РФ Александра Цыганова, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Люди, желающие арендовать квартиру на длительный срок, ориентируются на средний бюджет в 27,2 тысячи рублей в месяц. Год назад арендаторы были готовы платить 25,9 тысячи рублей в месяц", - говорится в исследовании.
Согласно исследованию, в третьем квартале 2025 года по сравнению с этим же периодом прошлого года на 20,1% снизилось количество желающих арендовать жилье на длительный срок. Наибольший рост спроса на аренду квартир зафиксирован в Севастополе, Махачкале, Сургуте, Симферополе и Владимире, а также в Тюмени, Архангельске, Нижневартовске, Калуге и Барнауле.
"Снижение спроса на аренду связано с экономическим развитием страны. Спрос на квалифицированных сотрудников по всей стране приводит к тому, что люди способны найти квалифицированную и хорошо оплачиваемую работу у себя дома, не переезжая на новое место жительства. Что способствует снижению потоков экономической эмиграции и, соответственно, падению спроса на долгосрочную аренду жилья", - объяснил Цыганов.
Уточняется, что по размерам рынка аренды жилья сегодня лидируют Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Нижний Новгород, а также Краснодар, Ростов-на-Дону, Красноярск, Воронеж и Казань. Как указано в исследовании, поток арендаторов из Санкт-Петербурга, Краснодара, Сочи, Нижнего Новгорода и Новосибирска формирует рынок Москвы, а в Петербурге в большей степени оказываются выходцы из Москвы, Новосибирска, Омска, Курска и Брянска.
В исследовании проанализированы рынки аренды жилой недвижимости в городах с населением более 250 тысяч человек.
