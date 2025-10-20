Россия нарастила экспорт алюминия в Китай в сентябре

https://1prime.ru/20251020/eksport--863718281.html

2025-10-20T13:26+0300

2025-10-20T13:26+0300

2025-10-20T13:26+0300

МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Россия в сентябре нарастила экспорт алюминия в Китай на треть по сравнению с предыдущим месяцем, до 530,5 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. Так, в начале осени китайские компании приобрели у России алюминия на 530,5 миллиона долларов против 407 миллионов месяцем ранее. В результате доля российского металла в импорте Поднебесной выросла до 35,8% с августовских 29%. С начала года Россия отгрузила на китайский рынок алюминия на 4,6 миллиарда долларов, что в 1,7 раза больше уровня годом ранее. Текущие поставки уже на пятую часть больше, чем за весь прошлый год (3,8 миллиарда долларов). Рост российских поставок идет в разрез с общим трендом на снижение китайского импорта: в текущем году китайские компании сократили закупки иностранного алюминия на 16%, до 12,7 миллиарда долларов. В пятерку крупнейших поставщиков, помимо России, вошли Малайзия с экспортом на 1,2 миллиарда долларов, Таиланд (1,1 миллиарда), Япония (936,7 миллиона) и Южная Корея (747,5 миллиона долларов).

