В Черниговской области зафиксировали разрушения на энергообъекте

В Черниговской области зафиксировали разрушения на энергообъекте

2025-10-20T08:27+0300

МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Масштабные разрушения зафиксированы на энергетическом объекте в Черниговской области после взрывов, порядка 3 тысяч абонентов остались без света, сообщает энергокомпания "Черниговоблэнерго". "Энергообъект в Нежинском районе - и 2700 абонентов без электроснабжения. Энергетики с вечера усиленно работают над ликвидацией аварий, однако повреждения очень масштабные", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале энергокомпании. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, ночью в Черниговской области объявляли воздушную тревогу.

