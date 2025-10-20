Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Черниговской области зафиксировали разрушения на энергообъекте - 20.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251020/energoobekt-863708659.html
В Черниговской области зафиксировали разрушения на энергообъекте
В Черниговской области зафиксировали разрушения на энергообъекте - 20.10.2025, ПРАЙМ
В Черниговской области зафиксировали разрушения на энергообъекте
Масштабные разрушения зафиксированы на энергетическом объекте в Черниговской области после взрывов, порядка 3 тысяч абонентов остались без света, сообщает... | 20.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-20T08:27+0300
2025-10-20T08:28+0300
энергетика
газ
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_0:111:2400:1461_1920x0_80_0_0_c60b722e507788417174b6ad5a2f3e33.jpg
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Масштабные разрушения зафиксированы на энергетическом объекте в Черниговской области после взрывов, порядка 3 тысяч абонентов остались без света, сообщает энергокомпания "Черниговоблэнерго". "Энергообъект в Нежинском районе - и 2700 абонентов без электроснабжения. Энергетики с вечера усиленно работают над ликвидацией аварий, однако повреждения очень масштабные", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале энергокомпании. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, ночью в Черниговской области объявляли воздушную тревогу.
https://1prime.ru/20250831/obekty-861525658.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_152:0:2248:1572_1920x0_80_0_0_4279494b4c3f62227a3c1e0571af02ec.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ
Энергетика, Газ
08:27 20.10.2025 (обновлено: 08:28 20.10.2025)
 
В Черниговской области зафиксировали разрушения на энергообъекте

Масштабные разрушения зафиксированы на энергообъекте в Черниговской области после взрывов

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2025
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Масштабные разрушения зафиксированы на энергетическом объекте в Черниговской области после взрывов, порядка 3 тысяч абонентов остались без света, сообщает энергокомпания "Черниговоблэнерго".
"Энергообъект в Нежинском районе - и 2700 абонентов без электроснабжения. Энергетики с вечера усиленно работают над ликвидацией аварий, однако повреждения очень масштабные", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале энергокомпании.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, ночью в Черниговской области объявляли воздушную тревогу.
Вид на одесский порт - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2025
В Одесской области получили повреждения энергообъекты
31 августа, 10:25
 
ЭнергетикаГаз
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала