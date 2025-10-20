https://1prime.ru/20251020/es-863717449.html
В ЕС утвердили требования подтверждать происхождение газа перед импортом
В ЕС утвердили требования подтверждать происхождение газа перед импортом
2025-10-20T13:08+0300
БРЮССЕЛЬ, 20 окт - ПРАЙМ. Совет Евросоюза утвердил требования подтверждать происхождение газа перед его импортом в ЕС после запрета на российский газ с 1 января 2026 года, говорится в опубликованном заявлении на сайте Совета ЕС. Ранее в понедельник Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 года на основании предложения Европейской комиссии, сохранив при этом переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028г. "По сравнению с предложением ЕК, Совет ЕС упростил таможенные обязательства, установив более легкие требования к документации и процедуры для импорта нероссийского газа. В таких случаях информация должна быть предоставлена уполномоченным органам только до поступления газа на таможенную территорию ЕС, в то время как при импорте газа из России на переходном этапе запрашивается дополнительная информация (включая дату и срок действия контракта на поставку, количество, указанное в контракте, и любые изменения к контракту)", - сказано в документе. В проходящем в настоящее время согласование новом 19-м пакете европейских антироссийских санкций также, как ожидается, будут меры против российского энергетического сектора, в частности, запрет на импорт в ЕС СПГ из России с начала 2027 года. Одновременно Еврокомиссия продвигает идею о введении пошлин на российскую нефть, транспортируемую по трубопроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию. Бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы ЕК, в конце 2024 года констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже.
В ЕС утвердили требования подтверждать происхождение газа перед импортом
