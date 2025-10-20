Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЕС утвердили запрет на транзит российского газа через свою территорию - 20.10.2025
В ЕС утвердили запрет на транзит российского газа через свою территорию
2025-10-20T13:24+0300
2025-10-20T13:24+0300
БРЮССЕЛЬ, 20 окт - ПРАЙМ. Совет Евросоюза утвердил запрет с 1 января 2026 года на транзит российского газа через ЕС в другие страны, говорится в опубликованном заявлении на сайте Совета ЕС. Ранее в понедельник Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 года на основании предложения Европейской комиссии, сохранив при этом переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года. "Также были введены дополнительные механизмы мониторинга и уведомления, чтобы предотвратить попадание российского газа в ЕС в рамках транзитных процедур (то есть газ проходит через территорию ЕС по пути в другое место назначения, не попадая на рынок ЕС)", - сказано в документе. В проходящем в настоящее время согласование новом 19-м пакете европейских антироссийских санкций также, как ожидается, будут меры против российского энергетического сектора, в частности, запрет на импорт в ЕС СПГ из России с начала 2027 года. Одновременно Еврокомиссия продвигает идею о введении пошлин на российскую нефть, транспортируемую по трубопроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию. Бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы ЕК, в конце 2024 года констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже.
13:24 20.10.2025
 
В ЕС утвердили запрет на транзит российского газа через свою территорию

Совет ЕС утвердил запрет с 2026 года на транзит российского газа через ЕС в другие страны

БРЮССЕЛЬ, 20 окт - ПРАЙМ. Совет Евросоюза утвердил запрет с 1 января 2026 года на транзит российского газа через ЕС в другие страны, говорится в опубликованном заявлении на сайте Совета ЕС.
Ранее в понедельник Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 года на основании предложения Европейской комиссии, сохранив при этом переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года.
"Также были введены дополнительные механизмы мониторинга и уведомления, чтобы предотвратить попадание российского газа в ЕС в рамках транзитных процедур (то есть газ проходит через территорию ЕС по пути в другое место назначения, не попадая на рынок ЕС)", - сказано в документе.
В проходящем в настоящее время согласование новом 19-м пакете европейских антироссийских санкций также, как ожидается, будут меры против российского энергетического сектора, в частности, запрет на импорт в ЕС СПГ из России с начала 2027 года.
Одновременно Еврокомиссия продвигает идею о введении пошлин на российскую нефть, транспортируемую по трубопроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию.
Бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы ЕК, в конце 2024 года констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже.
