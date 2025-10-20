Фондовые индексы Европы выросли при ослаблении опасений вокруг США и Китая

https://1prime.ru/20251020/evropa-863729107.html

МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги понедельника в плюсе на фоне ослабления опасений относительно торговой напряженности между США и Китаем, следует из данных торгов и комментария аналитика. По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,52% - до 9 403,57 пункта, французский CAC 40 - на 0,39%, до 8 206,07 пункта, немецкий DAX - на 1,8%, до 24 258,8 пункта. Инвесторы оценивали перспективы торговой договоренности между Китаем и США. В выходные американский президент Дональд Трамп заявил, что введение дополнительной пошлины против Китая в 100% будет "неустойчивым" для американской экономики. В понедельник Трамп отметил, что все еще планирует встретиться с китайским лидером Си Цзиньпином в Южной Корее через несколько недель, чтобы добиться справедливого торгового соглашения. Кроме того, Трамп заявил, что может посетить Китай в начале 2026 года и выразил уверенность в том, что отношения Вашингтона и Пекина будут "очень хорошими". По словам экспертов, комментарии Трампа снизили уровень опасений относительно торговой напряженности между странами. "Существует… оптимизм в отношении того, что торговое напряжение между США и Китаем также ослабевает. Они сегодня способствуют росту европейских рынков", - цитирует агентство Рейтер старшего аналитика Swissquote Bank Ипек Озкардескую (Ipek Ozkardeskaya).

