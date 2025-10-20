https://1prime.ru/20251020/evropa-863730687.html
Австрийский депутат прокомментировала отказ ЕС от российского газа
ВЕНА, 20 окт - ПРАЙМ. Европа, отказываясь от дешевого российского газа, рискует благосостоянием и стабильностью, заявила депутат Европарламента от правой Австрийской партии свободы (АПС, нем. FPÖ) Петра Штегер, критикуя планы Совета министров ЕС о полном запрете импорта российского природного газа к концу 2027 года. Ранее в понедельник Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 года на основании предложения Европейской комиссии, сохранив при этом переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года. "Полный запрет на ввоз российского газа равносилен экономическому самоубийству. ЕС сознательно ведет себя к спирали деиндустриализации, стремительному росту безработицы и необратимой потере международной конкурентоспособности", - заявила Штегер. Ее слова приводятся в релизе АПС. Как отметила депутат, такие объемы поставок невозможно компенсировать в обозримом будущем на экономически приемлемых условиях. Она подчеркнула, что сжиженный природный газ (СПГ) не только значительно дороже, но и связан с "огромными логистическими и экологическими трудностями". Штегер отметила, что европейская промышленность уже находится под серьезным давлением из-за высоких цен на энергию, которые вынуждают многие компании переносить производство за пределы Европы. "Еще один рост расходов, вызванный идеологически мотивированной энергетической политикой, только ускорит этот исход и уничтожит десятки тысяч рабочих мест", - добавила евродепутат. Она также подвергла критике австрийское правительство, заявив, что кабинет министров должен был наложить вето на решение Совета ЕС. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
