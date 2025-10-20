Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Мы проиграли". В Европе признали провал политики на Украине - 20.10.2025
"Мы проиграли". В Европе признали провал политики на Украине
Член финской партии "Альянс свободы" Арманд Мема заявил в соцсети X, что действия европейских политиков мешают установлению мира на Украине.
МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Член финской партии "Альянс свободы" Арманд Мема заявил в соцсети X, что действия европейских политиков мешают установлению мира на Украине."Мы уже проиграли в конфликте на Украине. Если будем продолжать его подогревать, это лишь ухудшит ситуацию, особенно для самой Украины", — подчеркнул он.Мема осудил обсуждение 19-го пакета санкций против России в преддверии саммита США и РФ, назвав его неуместным шагом.16 октября состоялся длительный телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.После него Трамп заявил о намерении провести личную встречу с Путиным в Будапеште.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что уже создан оргкомитет для подготовки саммита и выразил надежду, что он приведёт к установлению мира на Украине.
"Мы проиграли". В Европе признали провал политики на Украине

МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Член финской партии "Альянс свободы" Арманд Мема заявил в соцсети X, что действия европейских политиков мешают установлению мира на Украине.
"Мы уже проиграли в конфликте на Украине. Если будем продолжать его подогревать, это лишь ухудшит ситуацию, особенно для самой Украины", — подчеркнул он.
Мема осудил обсуждение 19-го пакета санкций против России в преддверии саммита США и РФ, назвав его неуместным шагом.
16 октября состоялся длительный телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
После него Трамп заявил о намерении провести личную встречу с Путиным в Будапеште.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что уже создан оргкомитет для подготовки саммита и выразил надежду, что он приведёт к установлению мира на Украине.
