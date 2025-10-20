https://1prime.ru/20251020/fas--863713516.html
ФАС согласовала "Ламе" ходатайства о приобретении торговых сетей
ФАС согласовала "Ламе" ходатайства о приобретении торговых сетей
2025-10-20T10:41+0300
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала компании "Лама" ходатайства о приобретении торговых сетей Spar и "ПервоЦен" в Томской области, а также Spar и F City в Новосибирской области, сообщило ведомство. Там уточнили, что в группу лиц приобретателя входит компания "Перспектива", ведущая торговлю через розничные сети "Абрикос", "Хороший выбор", Spar по договорам коммерческой концессии. "ФАС согласовала компании "Лама" ходатайства о приобретении торговых сетей в двух регионах", - говорится в сообщении. "Заявитель планирует приобрести права на осуществление функций единоличного исполнительного органа следующих организаций в Томской и Новосибирской областях: "Инвест Ресторация" - торговые сети Spar и "ПервоЦен"; "Глобал-Маркет" – торговые сети SPAR и F City", - добавляется там. В антимонопольном ведомстве отметили, что после совершения сделок совокупная доля группы лиц заявителя и приобретаемых компаний на рынке розничной торговли продовольственными товарами в этих регионах не превысит 25%. "По мнению службы, сделки не приведут к ограничению конкуренции на указанном рынке", - заключили там.
