Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФАС согласовала "Ламе" ходатайства о приобретении торговых сетей - 20.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251020/fas--863713516.html
ФАС согласовала "Ламе" ходатайства о приобретении торговых сетей
ФАС согласовала "Ламе" ходатайства о приобретении торговых сетей - 20.10.2025, ПРАЙМ
ФАС согласовала "Ламе" ходатайства о приобретении торговых сетей
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала компании "Лама" ходатайства о приобретении торговых сетей Spar и "ПервоЦен" в Томской области, а... | 20.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-20T10:41+0300
2025-10-20T10:41+0300
экономика
бизнес
технологии
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83443/90/834439017_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_68f57bfd75aa82eb19fe2802ff8194c4.jpg
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала компании "Лама" ходатайства о приобретении торговых сетей Spar и "ПервоЦен" в Томской области, а также Spar и F City в Новосибирской области, сообщило ведомство. Там уточнили, что в группу лиц приобретателя входит компания "Перспектива", ведущая торговлю через розничные сети "Абрикос", "Хороший выбор", Spar по договорам коммерческой концессии. "ФАС согласовала компании "Лама" ходатайства о приобретении торговых сетей в двух регионах", - говорится в сообщении. "Заявитель планирует приобрести права на осуществление функций единоличного исполнительного органа следующих организаций в Томской и Новосибирской областях: "Инвест Ресторация" - торговые сети Spar и "ПервоЦен"; "Глобал-Маркет" – торговые сети SPAR и F City", - добавляется там. В антимонопольном ведомстве отметили, что после совершения сделок совокупная доля группы лиц заявителя и приобретаемых компаний на рынке розничной торговли продовольственными товарами в этих регионах не превысит 25%. "По мнению службы, сделки не приведут к ограничению конкуренции на указанном рынке", - заключили там.
https://1prime.ru/20251014/sdelka-863485433.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83443/90/834439017_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_914c8bf0624dd6a08e0f86a7dd597e43.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, технологии, россия
Экономика, Бизнес, Технологии, РОССИЯ
10:41 20.10.2025
 
ФАС согласовала "Ламе" ходатайства о приобретении торговых сетей

ФАС РФ согласовала компании "Лама" ходатайства о приобретении торговых сетей в 2 регионах

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТабличка на здании Федеральной антимонопольной службы России
Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2025
Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала компании "Лама" ходатайства о приобретении торговых сетей Spar и "ПервоЦен" в Томской области, а также Spar и F City в Новосибирской области, сообщило ведомство.
Там уточнили, что в группу лиц приобретателя входит компания "Перспектива", ведущая торговлю через розничные сети "Абрикос", "Хороший выбор", Spar по договорам коммерческой концессии.
"ФАС согласовала компании "Лама" ходатайства о приобретении торговых сетей в двух регионах", - говорится в сообщении.
"Заявитель планирует приобрести права на осуществление функций единоличного исполнительного органа следующих организаций в Томской и Новосибирской областях: "Инвест Ресторация" - торговые сети Spar и "ПервоЦен"; "Глобал-Маркет" – торговые сети SPAR и F City", - добавляется там.
В антимонопольном ведомстве отметили, что после совершения сделок совокупная доля группы лиц заявителя и приобретаемых компаний на рынке розничной торговли продовольственными товарами в этих регионах не превысит 25%.
"По мнению службы, сделки не приведут к ограничению конкуренции на указанном рынке", - заключили там.
Гипермаркет О'КЕЙ - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
ФАС согласовала сделку по приобретению сети гипермаркетов "О'Кей"
14 октября, 11:00
 
ЭкономикаБизнесТехнологииРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала