Fesco получила в управление морской порт и пароходство на Камчатке

2025-10-20T10:34+0300

МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco получила в управление два актива: "Петропавловск-Камчатский морской торговый порт" (ПКМТП) и "Камчатское морское пароходство" (КМП), сообщает группа. "Fesco в лице управляющей компании группы - ООО "Транспортная группа ФЕСКО" - приняла полномочия единоличного исполнительного органа ООО "ПКМТП" и ООО "КМП", а также реализовала меры по обеспечению бесперебойности производственной деятельности", - говорится в сообщении. Уточняется, что получение полномочий по управлению позволит Fesco усилить логистические возможности в интересах грузоотправителей и грузополучателей Камчатского края, где группа на протяжении многих лет реализует каботажный сервис между Владивостоком и Петропавловском-Камчатским. "Кроме того, вхождение ООО "ПКМТП" и ООО "КМП" в периметр управления Fesco направлено на повышение операционной эффективности и транспортной безопасности при обеспечении регионов Дальнего Востока и севера России необходимыми грузами", - заключили в Fesco. Транспортная группа в середине сентября также получила контроль над рядом камчатских обществ. Тогда в Fesco сообщали РИА Новости, что это общества, владеющие холодильными мощностями: "Хладокомбинат", "КМП Холод ЛТД". Транспортная группа Fesco – одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско Интегрированный Транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс".

