Международный экспортный форум "Сделано в России" пройдет 21 октября

https://1prime.ru/20251020/forum-863722335.html
россия
промышленность
рф
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Международный экспортный форум "Сделано в России" состоится 21 октября в Национальном центре "Россия", сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ). "21 октября в Национальном центре "Россия" состоится Международный экспортный форум "Сделано в России". Форум станет площадкой для диалога представителей бизнеса, научного сообщества и органов власти, на которой будут обсуждаться ключевые вопросы развития отечественного производства и продвижения российского экспорта. Организатор форума - Российский экспортный центр", - говорится в сообщении. Деловые мероприятия форума охватят ключевые аспекты внешнеэкономической деятельности - от поиска новых рынков и развития логистики до продвижения национального бренда и внедрения цифровых технологий. "Особое внимание будет уделено международной кооперации. В рамках форума пройдут бизнес-диалоги, в ходе которых эксперты и бизнес обсудят перспективы торговли, инвестиционного партнерства и кооперации в ключевых отраслях на перспективных для российских компаний внешних рынках", - отмечает центр. Центральным событием форума станет пленарная дискуссия "Россия - миру: укрепляя доверие, развивая глобальные связи", в ходе которой представители власти и институтов развития, лидеры крупного и малого бизнеса, деятели культуры и лидеры мнения обсудят будущее российского экспорта в условиях глобальных трансформаций. Традиционно форум станет площадкой для чествования лучших экспортеров - лауреатов Всероссийской премии "Экспортер года". Международный экспортный форум "Сделано в России" ежегодно собирает тысячи участников со всего мира - представителей бизнеса, государственных структур, научных и деловых сообществ. Это главное событие года для предпринимателей, стремящихся масштабировать бизнес, выйти на экспорт и найти надежных партнеров. РИА Новости является эксклюзивным информационным партнером международного экспортного форума "Сделано в России - 2025"
россия, промышленность, рф
РОССИЯ, Промышленность, РФ
16:47 20.10.2025
 
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Международный экспортный форум "Сделано в России" состоится 21 октября в Национальном центре "Россия", сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"21 октября в Национальном центре "Россия" состоится Международный экспортный форум "Сделано в России". Форум станет площадкой для диалога представителей бизнеса, научного сообщества и органов власти, на которой будут обсуждаться ключевые вопросы развития отечественного производства и продвижения российского экспорта. Организатор форума - Российский экспортный центр", - говорится в сообщении.
Деловые мероприятия форума охватят ключевые аспекты внешнеэкономической деятельности - от поиска новых рынков и развития логистики до продвижения национального бренда и внедрения цифровых технологий. "Особое внимание будет уделено международной кооперации. В рамках форума пройдут бизнес-диалоги, в ходе которых эксперты и бизнес обсудят перспективы торговли, инвестиционного партнерства и кооперации в ключевых отраслях на перспективных для российских компаний внешних рынках", - отмечает центр.
Центральным событием форума станет пленарная дискуссия "Россия - миру: укрепляя доверие, развивая глобальные связи", в ходе которой представители власти и институтов развития, лидеры крупного и малого бизнеса, деятели культуры и лидеры мнения обсудят будущее российского экспорта в условиях глобальных трансформаций. Традиционно форум станет площадкой для чествования лучших экспортеров - лауреатов Всероссийской премии "Экспортер года".
Международный экспортный форум "Сделано в России" ежегодно собирает тысячи участников со всего мира - представителей бизнеса, государственных структур, научных и деловых сообществ. Это главное событие года для предпринимателей, стремящихся масштабировать бизнес, выйти на экспорт и найти надежных партнеров.
РИА Новости является эксклюзивным информационным партнером международного экспортного форума "Сделано в России - 2025"
