Первый бизнес-форум Россия-ОАЭ объединит лидеров двух экономик - 20.10.2025
Первый бизнес-форум Россия-ОАЭ объединит лидеров двух экономик
Первый бизнес-форум Россия-ОАЭ объединит лидеров двух экономик - 20.10.2025, ПРАЙМ
Первый бизнес-форум Россия-ОАЭ объединит лидеров двух экономик
Российско-Эмиратский Деловой Совет (РЭДС) при поддержке Минпромторга РФ, Фонда Росконгресс и инвестиционной группы "Марафон" проведет 10 декабря 2025 года в... | 20.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-20T18:32+0300
2025-10-20T18:32+0300
россия
оаэ
рф
дубай
минпромторг
форум
МОСКВА, 20 окт – ПРАЙМ. Российско-Эмиратский Деловой Совет (РЭДС) при поддержке Минпромторга РФ, Фонда Росконгресс и инвестиционной группы "Марафон" проведет 10 декабря 2025 года в Дубае первый Российско-Эмиратский бизнес-форум. В дальнейшем мероприятие должно стать ежегодным. Программа форума отражает ключевые сферы взаимодействия между Россией и ОАЭ — от инвестиций и технологий до торговли и логистики. Среди ключевых отраслей – химия и нефтехимия, агропромышленный комплекс, производство потребительских товаров, розничная торговля, HoReCa, ИТ и высокотехнологичное производство. Ожидается, что в работе форума примут участие сопредседатели Межправительственной комиссии: министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов и министр экономики и туризма ОАЭ Абдулла бин Тук Аль-Марри. "Мы видим кратный рост интереса бизнеса обеих стран к совместным проектам — от технологической кооперации до создания производственных кластеров. Этому процессу нужна системная инфраструктура — не просто дискуссионная площадка, а операционный институт с практическими инструментами. Наша задача — превратить потенциал в конкретные сделки, контракты и предприятия", - отметил председатель РЭДС Александр Винокуров. Программа форума откроется пленарной сессией "Будущее в равновесии: возможности для обеих стран". На ней спикеры обсудят текущее состояние и перспективы экономического взаимодействия двух стран, а также стратегию и план работы РЭДС. В рамках тематических сессий участники рассмотрят механизмы инвестиционного сотрудничества, запуск первого Российско-Эмиратского трека промышленных инноваций, а также новые направления и инструменты роста товарооборота между Россией и странами Ближнего Востока и Северной Африки.
оаэ
рф
дубай
россия, оаэ, рф, дубай, минпромторг, форум
РОССИЯ, ОАЭ, РФ, Дубай, Минпромторг, форум
18:32 20.10.2025
 
Первый бизнес-форум Россия-ОАЭ объединит лидеров двух экономик

Компании из России и ОАЭ обсудят в Дубае 10 декабря сотрудничество и инвестиции

© РИА Новости . Алексей Филиппов
Прилет президента ОАЭ М. Аль Нахайяна в Москву
Прилет президента ОАЭ М. Аль Нахайяна в Москву - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 20 окт – ПРАЙМ. Российско-Эмиратский Деловой Совет (РЭДС) при поддержке Минпромторга РФ, Фонда Росконгресс и инвестиционной группы "Марафон" проведет 10 декабря 2025 года в Дубае первый Российско-Эмиратский бизнес-форум. В дальнейшем мероприятие должно стать ежегодным.
Программа форума отражает ключевые сферы взаимодействия между Россией и ОАЭ — от инвестиций и технологий до торговли и логистики. Среди ключевых отраслей – химия и нефтехимия, агропромышленный комплекс, производство потребительских товаров, розничная торговля, HoReCa, ИТ и высокотехнологичное производство.
Ожидается, что в работе форума примут участие сопредседатели Межправительственной комиссии: министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов и министр экономики и туризма ОАЭ Абдулла бин Тук Аль-Марри.
"Мы видим кратный рост интереса бизнеса обеих стран к совместным проектам — от технологической кооперации до создания производственных кластеров. Этому процессу нужна системная инфраструктура — не просто дискуссионная площадка, а операционный институт с практическими инструментами. Наша задача — превратить потенциал в конкретные сделки, контракты и предприятия", - отметил председатель РЭДС Александр Винокуров.
Программа форума откроется пленарной сессией "Будущее в равновесии: возможности для обеих стран". На ней спикеры обсудят текущее состояние и перспективы экономического взаимодействия двух стран, а также стратегию и план работы РЭДС.
В рамках тематических сессий участники рассмотрят механизмы инвестиционного сотрудничества, запуск первого Российско-Эмиратского трека промышленных инноваций, а также новые направления и инструменты роста товарооборота между Россией и странами Ближнего Востока и Северной Африки.
Автомобиль Aurus Senat - ПРАЙМ, 1920, 14.12.2023
Путин заявил, что "друзья" в Эмиратах хорошо оценили автомобили Aurus
РОССИЯ ОАЭ РФ Дубай Минпромторг форум
 
 
