https://1prime.ru/20251020/forum-863724102.html

Первый бизнес-форум Россия-ОАЭ объединит лидеров двух экономик

Первый бизнес-форум Россия-ОАЭ объединит лидеров двух экономик - 20.10.2025, ПРАЙМ

Первый бизнес-форум Россия-ОАЭ объединит лидеров двух экономик

Российско-Эмиратский Деловой Совет (РЭДС) при поддержке Минпромторга РФ, Фонда Росконгресс и инвестиционной группы "Марафон" проведет 10 декабря 2025 года в... | 20.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-20T18:32+0300

2025-10-20T18:32+0300

2025-10-20T18:32+0300

россия

оаэ

рф

дубай

минпромторг

форум

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/14/863726150_0:191:2960:1856_1920x0_80_0_0_ab2ffe7bf3427bf6605232fef521521f.jpg

МОСКВА, 20 окт – ПРАЙМ. Российско-Эмиратский Деловой Совет (РЭДС) при поддержке Минпромторга РФ, Фонда Росконгресс и инвестиционной группы "Марафон" проведет 10 декабря 2025 года в Дубае первый Российско-Эмиратский бизнес-форум. В дальнейшем мероприятие должно стать ежегодным. Программа форума отражает ключевые сферы взаимодействия между Россией и ОАЭ — от инвестиций и технологий до торговли и логистики. Среди ключевых отраслей – химия и нефтехимия, агропромышленный комплекс, производство потребительских товаров, розничная торговля, HoReCa, ИТ и высокотехнологичное производство. Ожидается, что в работе форума примут участие сопредседатели Межправительственной комиссии: министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов и министр экономики и туризма ОАЭ Абдулла бин Тук Аль-Марри. "Мы видим кратный рост интереса бизнеса обеих стран к совместным проектам — от технологической кооперации до создания производственных кластеров. Этому процессу нужна системная инфраструктура — не просто дискуссионная площадка, а операционный институт с практическими инструментами. Наша задача — превратить потенциал в конкретные сделки, контракты и предприятия", - отметил председатель РЭДС Александр Винокуров. Программа форума откроется пленарной сессией "Будущее в равновесии: возможности для обеих стран". На ней спикеры обсудят текущее состояние и перспективы экономического взаимодействия двух стран, а также стратегию и план работы РЭДС. В рамках тематических сессий участники рассмотрят механизмы инвестиционного сотрудничества, запуск первого Российско-Эмиратского трека промышленных инноваций, а также новые направления и инструменты роста товарооборота между Россией и странами Ближнего Востока и Северной Африки.

https://1prime.ru/20231214/842568856.html

оаэ

рф

дубай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, оаэ, рф, дубай, минпромторг, форум