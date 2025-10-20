https://1prime.ru/20251020/forum-863724102.html
Первый бизнес-форум Россия-ОАЭ объединит лидеров двух экономик
Первый бизнес-форум Россия-ОАЭ объединит лидеров двух экономик - 20.10.2025, ПРАЙМ
Первый бизнес-форум Россия-ОАЭ объединит лидеров двух экономик
Российско-Эмиратский Деловой Совет (РЭДС) при поддержке Минпромторга РФ, Фонда Росконгресс и инвестиционной группы "Марафон" проведет 10 декабря 2025 года в... | 20.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-20T18:32+0300
2025-10-20T18:32+0300
2025-10-20T18:32+0300
россия
оаэ
рф
дубай
минпромторг
форум
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/14/863726150_0:191:2960:1856_1920x0_80_0_0_ab2ffe7bf3427bf6605232fef521521f.jpg
МОСКВА, 20 окт – ПРАЙМ. Российско-Эмиратский Деловой Совет (РЭДС) при поддержке Минпромторга РФ, Фонда Росконгресс и инвестиционной группы "Марафон" проведет 10 декабря 2025 года в Дубае первый Российско-Эмиратский бизнес-форум. В дальнейшем мероприятие должно стать ежегодным. Программа форума отражает ключевые сферы взаимодействия между Россией и ОАЭ — от инвестиций и технологий до торговли и логистики. Среди ключевых отраслей – химия и нефтехимия, агропромышленный комплекс, производство потребительских товаров, розничная торговля, HoReCa, ИТ и высокотехнологичное производство. Ожидается, что в работе форума примут участие сопредседатели Межправительственной комиссии: министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов и министр экономики и туризма ОАЭ Абдулла бин Тук Аль-Марри. "Мы видим кратный рост интереса бизнеса обеих стран к совместным проектам — от технологической кооперации до создания производственных кластеров. Этому процессу нужна системная инфраструктура — не просто дискуссионная площадка, а операционный институт с практическими инструментами. Наша задача — превратить потенциал в конкретные сделки, контракты и предприятия", - отметил председатель РЭДС Александр Винокуров. Программа форума откроется пленарной сессией "Будущее в равновесии: возможности для обеих стран". На ней спикеры обсудят текущее состояние и перспективы экономического взаимодействия двух стран, а также стратегию и план работы РЭДС. В рамках тематических сессий участники рассмотрят механизмы инвестиционного сотрудничества, запуск первого Российско-Эмиратского трека промышленных инноваций, а также новые направления и инструменты роста товарооборота между Россией и странами Ближнего Востока и Северной Африки.
https://1prime.ru/20231214/842568856.html
оаэ
рф
дубай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/14/863726150_116:0:2845:2047_1920x0_80_0_0_c2283f4493b9484a74cf2bfda296ca33.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, оаэ, рф, дубай, минпромторг, форум
РОССИЯ, ОАЭ, РФ, Дубай, Минпромторг, форум
Первый бизнес-форум Россия-ОАЭ объединит лидеров двух экономик
Компании из России и ОАЭ обсудят в Дубае 10 декабря сотрудничество и инвестиции
МОСКВА, 20 окт – ПРАЙМ. Российско-Эмиратский Деловой Совет (РЭДС) при поддержке Минпромторга РФ, Фонда Росконгресс и инвестиционной группы "Марафон" проведет 10 декабря 2025 года в Дубае первый Российско-Эмиратский бизнес-форум. В дальнейшем мероприятие должно стать ежегодным.
Программа форума отражает ключевые сферы взаимодействия между Россией и ОАЭ — от инвестиций и технологий до торговли и логистики. Среди ключевых отраслей – химия и нефтехимия, агропромышленный комплекс, производство потребительских товаров, розничная торговля, HoReCa, ИТ и высокотехнологичное производство.
Ожидается, что в работе форума примут участие сопредседатели Межправительственной комиссии: министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов и министр экономики и туризма ОАЭ Абдулла бин Тук Аль-Марри.
"Мы видим кратный рост интереса бизнеса обеих стран к совместным проектам — от технологической кооперации до создания производственных кластеров. Этому процессу нужна системная инфраструктура — не просто дискуссионная площадка, а операционный институт с практическими инструментами. Наша задача — превратить потенциал в конкретные сделки, контракты и предприятия", - отметил председатель РЭДС Александр Винокуров.
Программа форума откроется пленарной сессией "Будущее в равновесии: возможности для обеих стран". На ней спикеры обсудят текущее состояние и перспективы экономического взаимодействия двух стран, а также стратегию и план работы РЭДС.
В рамках тематических сессий участники рассмотрят механизмы инвестиционного сотрудничества, запуск первого Российско-Эмиратского трека промышленных инноваций, а также новые направления и инструменты роста товарооборота между Россией и странами Ближнего Востока и Северной Африки.
Путин заявил, что "друзья" в Эмиратах хорошо оценили автомобили Aurus