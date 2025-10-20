https://1prime.ru/20251020/gaz--863710815.html
Биржевые цены на газ в Европе снижаются почти на один процент
Биржевые цены на газ в Европе снижаются почти на один процент - 20.10.2025, ПРАЙМ
Биржевые цены на газ в Европе снижаются почти на один процент
Биржевые цены на газ в Европе в понедельник уменьшаются примерно на 1%, оставаясь выше уровня в 380 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской... | 20.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-20T09:45+0300
2025-10-20T09:45+0300
2025-10-20T09:45+0300
экономика
мировая экономика
европа
нидерланды
торги
газ
ice
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859673814_0:120:3213:1927_1920x0_80_0_0_09363f3d1280c932395b5ad634008846.jpg
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в понедельник уменьшаются примерно на 1%, оставаясь выше уровня в 380 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 383,8 доллара (-0,2%). А по состоянию на 9.13 мск их стоимость составляла 381,8 доллара (-0,7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 384,6 доллара за тысячу кубометров. При этом в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже - котировки впервые за два года превышали 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
https://1prime.ru/20251020/neft--863709293.html
европа
нидерланды
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859673814_240:0:2971:2048_1920x0_80_0_0_327f2db15e09fec0eb07a16014aa0c74.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, европа, нидерланды, торги, газ, ice
Экономика, Мировая экономика, ЕВРОПА, НИДЕРЛАНДЫ, Торги, Газ, ICE
Биржевые цены на газ в Европе снижаются почти на один процент
Биржевые цены на газ в Европе снижаются почти на 1%, оставаясь выше $380 за тыс кубометров
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в понедельник уменьшаются примерно на 1%, оставаясь выше уровня в 380 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе
хаба, расположенного в Нидерландах
) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 383,8 доллара (-0,2%). А по состоянию на 9.13 мск их стоимость составляла 381,8 доллара (-0,7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 384,6 доллара за тысячу кубометров.
При этом в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже - котировки впервые за два года превышали 630 долларов за тысячу кубометров.
Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
Нефть дешевеет после выхода данных об увеличении ее добычи в Китае