Биржевые цены на газ в Европе снижаются почти на один процент

2025-10-20T09:45+0300

экономика

мировая экономика

европа

нидерланды

торги

газ

ice

МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в понедельник уменьшаются примерно на 1%, оставаясь выше уровня в 380 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 383,8 доллара (-0,2%). А по состоянию на 9.13 мск их стоимость составляла 381,8 доллара (-0,7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 384,6 доллара за тысячу кубометров. При этом в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже - котировки впервые за два года превышали 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

европа

нидерланды

2025

мировая экономика, европа, нидерланды, торги, газ, ice