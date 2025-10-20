https://1prime.ru/20251020/gaz-863718422.html

В ЕС утвердили поэтапный отказ от импорта газа из России

В ЕС утвердили поэтапный отказ от импорта газа из России - 20.10.2025, ПРАЙМ

В ЕС утвердили поэтапный отказ от импорта газа из России

Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 года на основании предложения Европейской комиссии, сохранив при этом переходный... | 20.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-20T13:35+0300

2025-10-20T13:35+0300

2025-10-20T13:35+0300

энергетика

венгрия

словакия

рф

марио драги

ес

ецб

ек

газ

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564730_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_f2efb022c6def43fc83566989fbf2d17.jpg

БРЮССЕЛЬ, 20 окт - ПРАЙМ. Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 года на основании предложения Европейской комиссии, сохранив при этом переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года, говорится в опубликованном заявлении на сайте Совета ЕС. "Совет (ЕС - ред.) сегодня согласовал свою позицию на переговорах по проекту постановления о поэтапном прекращении импорта российского природного газа... Предлагаемое постановление вводит юридически обязательный поэтапный запрет на импорт как трубопроводного газа, так и СПГ из России, при этом полный запрет будет применяться с 1 января 2028 года", - сказано в документе. Уточняется, что импорт российского газа будет запрещен с 1 января 2026 года при сохранении переходного периода для существующих контрактов - например, краткосрочные контракты, заключенные до 17 июня 2025 года, могут действовать до 17 июня 2026 года, при этом долгосрочные контракты могут действовать до 1 января 2028 года. В проходящем в настоящее время согласование новом 19-м пакете европейских антироссийских санкций также, как ожидается, будут меры против российского энергетического сектора, в частности, запрет на импорт в ЕС СПГ из России с начала 2027 года. Одновременно Еврокомиссия продвигает идею о введении пошлин на российскую нефть, транспортируемую по трубопроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию. Бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы ЕК, в конце 2024 года констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже.

https://1prime.ru/20251020/miller--863717317.html

венгрия

словакия

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

венгрия, словакия, рф, марио драги, ес, ецб, ек, газ