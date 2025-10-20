Импорт трубопроводного газа в мире с января по сентябрь вырос на 2%

https://1prime.ru/20251020/gaz-863724208.html

МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Импорт трубопроводного газа в мире с января по сентябрь 2025 года вырос на 2% - до 460 миллиардов кубометров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в докладе Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ). "В период с января по сентябрь 2025 года совокупный объем мирового импорта трубопроводного газа, по оценкам, достиг 460 миллиардов кубометров, что на 2% больше, чем за аналогичный период 2024 года", – говорится в докладе. Лидером по годовому росту импорта трубопроводного газа стал Китай, затем идут Турция, Казахстан и США. Евразия продолжает стимулировать рост мирового экспорта трубопроводного газа, увеличив экспорт на 8% в годовом исчислении. В Северной Америке экспорт трубопроводного газа вырос на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Страны ЕС в сентябре 2025 года импортировали в совокупности 9,6 миллиарда кубометров трубопроводного газа, что на 11% меньше, чем год назад, а также на 23% меньше, чем в предыдущем месяце. Крупнейшим поставщиком трубопроводного газа в ЕС является Норвегия – с долей примерно 60%, за ней следует Алжир, чья доля в период с января по сентябрь выросла до 21%, уточняется в докладе.

