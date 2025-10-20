Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Импорт трубопроводного газа в мире с января по сентябрь вырос на 2% - 20.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251020/gaz-863724208.html
Импорт трубопроводного газа в мире с января по сентябрь вырос на 2%
Импорт трубопроводного газа в мире с января по сентябрь вырос на 2% - 20.10.2025, ПРАЙМ
Импорт трубопроводного газа в мире с января по сентябрь вырос на 2%
Импорт трубопроводного газа в мире с января по сентябрь 2025 года вырос на 2% - до 460 миллиардов кубометров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,... | 20.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-20T17:45+0300
2025-10-20T17:45+0300
газ
китай
турция
казахстан
ес
энергетика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860195920_0:174:2937:1826_1920x0_80_0_0_d6e09a3c4e72d37264af0765d3642efd.jpg
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Импорт трубопроводного газа в мире с января по сентябрь 2025 года вырос на 2% - до 460 миллиардов кубометров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в докладе Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ). "В период с января по сентябрь 2025 года совокупный объем мирового импорта трубопроводного газа, по оценкам, достиг 460 миллиардов кубометров, что на 2% больше, чем за аналогичный период 2024 года", – говорится в докладе. Лидером по годовому росту импорта трубопроводного газа стал Китай, затем идут Турция, Казахстан и США. Евразия продолжает стимулировать рост мирового экспорта трубопроводного газа, увеличив экспорт на 8% в годовом исчислении. В Северной Америке экспорт трубопроводного газа вырос на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Страны ЕС в сентябре 2025 года импортировали в совокупности 9,6 миллиарда кубометров трубопроводного газа, что на 11% меньше, чем год назад, а также на 23% меньше, чем в предыдущем месяце. Крупнейшим поставщиком трубопроводного газа в ЕС является Норвегия – с долей примерно 60%, за ней следует Алжир, чья доля в период с января по сентябрь выросла до 21%, уточняется в докладе.
https://1prime.ru/20251020/miller--863717317.html
китай
турция
казахстан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860195920_134:0:2801:2000_1920x0_80_0_0_38a314558db3ced21d2cc4f437f69240.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, китай, турция, казахстан, ес, энергетика
Газ, КИТАЙ, ТУРЦИЯ, КАЗАХСТАН, ЕС, энергетика
17:45 20.10.2025
 
Импорт трубопроводного газа в мире с января по сентябрь вырос на 2%

Импорт трубопроводного газа в мире с января по сентябрь вырос на 2% до 460 млрд кубов

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкРабочий у блока сепарационных установок на газораспределительной станции
Рабочий у блока сепарационных установок на газораспределительной станции - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2025
Рабочий у блока сепарационных установок на газораспределительной станции. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Импорт трубопроводного газа в мире с января по сентябрь 2025 года вырос на 2% - до 460 миллиардов кубометров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в докладе Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ).
"В период с января по сентябрь 2025 года совокупный объем мирового импорта трубопроводного газа, по оценкам, достиг 460 миллиардов кубометров, что на 2% больше, чем за аналогичный период 2024 года", – говорится в докладе.
Лидером по годовому росту импорта трубопроводного газа стал Китай, затем идут Турция, Казахстан и США.
Евразия продолжает стимулировать рост мирового экспорта трубопроводного газа, увеличив экспорт на 8% в годовом исчислении. В Северной Америке экспорт трубопроводного газа вырос на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Страны ЕС в сентябре 2025 года импортировали в совокупности 9,6 миллиарда кубометров трубопроводного газа, что на 11% меньше, чем год назад, а также на 23% меньше, чем в предыдущем месяце. Крупнейшим поставщиком трубопроводного газа в ЕС является Норвегия – с долей примерно 60%, за ней следует Алжир, чья доля в период с января по сентябрь выросла до 21%, уточняется в докладе.
Алексей Миллер - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2025
Миллер рассказал о потреблении газа в мире
13:02
 
ГазКИТАЙТУРЦИЯКАЗАХСТАНЕСэнергетика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала