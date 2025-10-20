В Сербии назвали запрет ЕС на транзит российского газа катастрофой
Спикер парламента Сербии Брнабич назвала запрет на транзит газа из РФ в ЕС катастрофой
Флаг Сербии. Архивное фото
БЕЛГРАД, 20 окт - ПРАЙМ. Председатель Скупщины (спикер парламента) Сербии Ана Брнабич назвала запрет ЕС на транзит российского газа катастрофической новостью для ее страны.
Ранее в понедельник Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 года на основании предложения Европейской комиссии, сохранив при этом переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года.
Она напомнила, что Сербия проводила диверсификацию источников газоснабжения. Так, наряду с поставками газа из РФ через "Турецкий поток" и ГТС Болгарии, Сербия получает и газ из Азербайджана, также через болгарскую территорию. Нынешний договор на поставки газа из РФ был продлен до конца года, он обеспечивает свыше 80% потребностей страны.
"Мы строили газопроводы, делали все то, что тут до нас никто не делал, пока главой правительства Сербии не стал (нынешний президент - ред.) Александр Вучич. Но это нас убивает, особенно вместе с проблемами по нефти и (санкциями США - ред.) против "Нефтяной индустрии Сербии" NIS", - указала спикера парламента, добавив, что не видит пока выхода из ситуации, ожидая возвращения Вучича после поездки в Венгрию и встречи с премьером Виктором Орбаном.
Совет Евросоюза в понедельник также утвердил требования подтверждать происхождение газа перед его импортом в ЕС после запрета на российский газ с 1 января 2026 года, говорится в опубликованном заявлении на сайте Совета ЕС.
Уточняется, что в отношении российского газа во время переходного периода информация, необходимая для получения разрешения, должна быть представлена не менее чем за месяц до ввоза, в то время как в отношении нероссийского газа подтверждение должно быть предоставлено не менее чем за пять дней до ввоза.
В проходящем в настоящее время согласование новом 19-м пакете европейских антироссийских санкций также, как ожидается, будут меры против российского энергетического сектора, в частности, запрет на импорт в ЕС СПГ из России с начала 2027 года.
Одновременно Еврокомиссия продвигает идею о введении пошлин на российскую нефть, транспортируемую по трубопроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию.