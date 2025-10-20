https://1prime.ru/20251020/gaz-863728194.html

ФСЭГ прогнозирует рост добычи газа в мире в 2025 году на 1,8%

2025-10-20T19:23+0300

МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Добыча газа в мире в 2025 году вырастет на 1,8% за счет высоких объемов добычи в Северной Америке, потребление газа - на 1,6%, говорится в октябрьском докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). "Прогнозируется, что в 2025 году мировая добыча газа вырастет на 1,8%, в основном за счет ее высоких объемов в Северной Америке", - говорится в документе. Уточняется, что в сентябре добыча газа в США увеличивалась на 5,7% в годовом выражении - до 91,2 миллиарда кубическим метров. Это произошло на фоне благоприятных цен на Henry Hub, а также роста экспорта сжиженного природного газа (СПГ). В Азиатско-Тихоокеанском регионе наблюдался умеренный рост показателя - на 0,6% к сентябрю прошлого года, которому способствовало увеличение добычи в Китае. В Латинской Америке и Карибском бассейне был зафиксирован рост добычи газа на 0,8% в годовом выражении на фоне рекордного показателя месячной добычи в Бразилии. При этом добыча газа в Европе сократилась в августе на 4,3% в годовом выражении - до 15 миллиардов кубических метров за счет сокращения добычи в Норвегии. Добыча газа в мире в августе поднялась на 0,6% в годовом выражении - до 353 миллиардов кубометров. "Прогноз роста мирового потребления газа на весь 2025 год остается на уровне 1,6%, что отражает снижение промышленного потребления", - отмечается в докладе. За первые восемь месяцев года совокупное потребление в основных странах-потребителях газа, на долю которых приходится 75% мирового спроса, поднялось на 1,7% в годовом исчислении – до 2,346 миллиарда кубометров. Отмечается, что рост был зафиксирован в ЕС, Великобритании и Северной Америке, в то время как в Азии наблюдалось снижение.

газ, сша, азиатско-тихоокеанский регион, китай, ес, энергетика